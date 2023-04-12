Канада ввела санкции против белорусских банков

Правительство Канады объявило о введении санкций против девяти учреждений финансового сектора Беларуси, в том числе против Национального банка.

Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте канадского правительства.

Кроме Национального банка Белоруссии, в канадский санкционный список попали крупнейшие государственные и коммерческие банки страны — Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк и Статусбанк.

"Действия Республики Беларусь представляют серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису", — объясняют в правительстве.

Новые санкции ввели в ходе официального визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На встрече со своим украинским коллегой премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции в отношении Беларуси вводятся с целью "дальнейшего давления" на нее как на союзника России.

Ранее Канада вводила санкции против Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ). Впоследствии такие же ограничения были введены США и ЕС.