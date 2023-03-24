Самолет Лукашенко и "БелАЗ": США ввели новые санкции против Беларуси

Минфин США ввел санкции против белорусских машиностроительных предприятий – Белорусского автозавода (БелАЗ) и Минского автозавода (МАЗ), а также включил в "черный список" самолет Boeing-737 самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко.

Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Boeing-737 Минфин определил как заблокированную собственность. В министерстве обращают внимание, что ранее санкции в отношении БелАЗа и МАЗа ввели Евросоюз и Канада. Ограничительные меры США также ввели в отношении гендиректора БелАЗа Сергея Никифоровича и руководителя МАЗа Валерия Иванковича.

Санкции предусматривают, что вся собственность, находящаяся на территории США, внесенных в список юр- и физлиц заблокирована. Так же, как деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащих одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, индивидуально или в совокупности.

В Минфине предупредили, что под санкции США могут попасть финучреждения и другие лица, совершающие сделки с компаниями, включенными в список санкций.

"Санкции в отношении физических и юридических лиц из Беларуси введены в ответ на продолжающиеся жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества вокруг фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года. Эти действия также подчеркивают готовность Соединенных Штатов привлечь режим в Минске к ответственности за его соучастие в продолжающейся войне Российской Федерации против Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, что недавно Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждаются систематические репрессии против белорусского народа и инакомыслящих. Кроме того, Совет Европейского союза принял решение продлить еще до 28 февраля 2024 года ограничительные меры, введенные в связи с репрессиями в Беларуси и поддержкой тамошним режимом войны против Украины.