Літак Лукашенка та "БелАЗ": США запровадили нові санкції проти Білорусі

Мінфін США запровадив санкції проти білоруських машинобудівних підприємств – Білоруського автозаводу (БелАЗ) та Мінського автозаводу (МАЗ), а також включив в "чорний список" літак Boeing-737 самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка.

Про це 24 березня повідомила пресслужба відомства.

Boeing-737 Мінфін визначив як заблоковану власність. В міністерстві звертають увагу, що раніше санкції щодо БелАЗу та МАЗу ввели Євросоюз та Канада. Обмежувальні заходи США також запровадили стосовно гендиректора БелАЗу Сергія Никифоровича та керівника МАЗу Валерія Іванковича.

Санкції передбачають, що вся власність, що знаходиться на території США, внесених до списку юр- та фізосіб заблокована. Так само, як діяльність будь-яких організацій, які прямо чи опосередковано належать одному чи декільком заблокованим особам на 50% і більше, індивідуально чи в сукупності.

В Мінфіні попередили, що під санкції США можуть потрапити фінустанови та інші особи, які здійснюють операції з компаніями, включеними до списку санкцій.

"Санкції щодо фізичних та юридичних осіб з Білорусі запроваджені у відповідь на триваючі жорстокі репресії проти продемократичного руху та громадянського суспільства навколо фальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року. Ці дії також підкреслюють готовність Сполучених Штатів притягнути режим у Мінська до відповідальності за його співучасть у триваючій невиправданій війні Російської Федерації проти України", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що нещодавно Європейський парламент прийняв необов’язкову резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджуються систематичні репресії проти білоруського народу та інакодумців. Крім того, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити ще до 28 лютого 2024 року обмежувальні заходи, введені у зв'язку з репресіями в Білорусі та підтримкою тамтешнім режимом війни проти України.