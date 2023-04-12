Британія запровадила нові санкції: в списку – Оксана Марченко

Велика Британія запровадила санкції проти дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів низки російських олігархів. Відповідний список оприлюднили в уряді Британії.

Зазначається, що Марченко пов'язана з особою, яка бере участь або була причетна до дестабілізації ситуації в Україні, підриву чи загрозі територіальній цілісності, незалежності країни. Ідеться про ексдепутата від забороненої ОПЗЖ Віктора Медчедчука, який в Україні підозрюється у держзраді.

Також під обмеження потрапили батько й дочка депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча, дружина й діти засновника компанії АФК "Система" Володимира Євтушенкова та інші.

Крім того, в списку опинилися два уродженці Кіпру – юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес. Вони співпрацювали з російськими олігархами Алішером Усмановим та Романом Абрамовичем відповідно.

Санкції ввели й проти холдингу USM, заснованого Усмановим, а також двох компаній, які пов'язані з олігархом. В переліку є й фірма, повʼязана з Абрамовичем.

Нагадаємо, 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти Росії. Тоді під обмеження потрапили, зокрема, чотири банки, а також держкорпорація "Росатом".