Байден продовжив санкції проти РФ ще на рік

Президент США Джо Байден підписав указ, яким ще на один рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені у квітні 2021 року та розширені в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Як ідеться в указі, згідно з законодавством США, дія санкцій припиняється, якщо за 90 днів до закінчення строку запровадження обмежень президент не повідомить про їх продовження.

Зазначається, що оскільки російський уряд не припинив "шкідливої зовнішньої діяльності", яка "продовжує становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", президент США вирішив продовжити дію антиросійських санкцій після 15 квітня 2023 року ще на один рік.

Санкції проти країни-агресора РФ запроваджені за шкідливу діяльність російського уряду за кордоном та спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і діяльність демократичних інститутів у США та їх союзників та партнерів.

Крім того, РФ продовжує злочинну кібердіяльністьі проти інших країн, використовує транснаціональну корупцію з метою впливу на іноземні уряди, намагається підривати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів.

Також вторгненням в Україну РФ порушила загальноприйняті принципи міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Зазначимо, після 9 квітня Європейська комісія та посли ЄС розпочнуть новий раунд переговорів щодо 11-го пакету санкцій проти Росії.