ЗМІ дізналися, коли в ЄС обговорюватимуть нові санкції проти Росії

Одразу після великодніх свят, після 9 квітня, Європейська комісія та посли ЄС розпочнуть новий раунд переговорів щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомило Politico, посилаючись на трьох дипломатів Європейського Союзу.

"Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну. Переговори очікуються відразу після Великодня", - пише видання.

Раніше журналісти заявляли, що 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів.

У березні 2023 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що Польща активно готується до процесу запровадження 11 пакету санкцій проти Росії.

“Польща діє подвійно: з одного боку ми негайно вказуємо Єврокомісії на дірки, прогалини, які Росія використовує, а з іншого – ми є серед тих країн, які режисують чергові пакети санкцій", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Європейський Союз запровадив 10-ий пакет санкцій проти Росії. Це рішення передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. Для РФ ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки.

Також у лютому 2023 року міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти Росії, що включає заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою на сьогоднішній день.