Десятим пакетом санкцій проти Росії ЄС запровадить обмеження на 11 млрд євро - глава Єврокомісії

Десятий пакет обмежувальних заходів ЄС щодо РФ оцінюється в 11 млрд євро та міститиме нові заборони у торговельній галузі та додатковий контроль над експортом технологій до Росії.

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Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Укрінформ".

Вона нагадала, що ЄС уже запровадив 9 пакетів санкцій щодо РФ.

"Щоб продовжувати цей потужний тиск, ми пропонуємо десятий пакет заходів. З новими заборонами на торгівлю та контролем експорту технологій до Росії. Загальна вартість пакета становить 11 мільярдів євро. Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери… Вперше ми також пропонуємо запровадити санкції проти іранських організацій, у тому числі пов’язаних із Корпусом вартових Ісламської революції", - зазначила вона.

Також вона нагадала, що від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні 67 мільярдів євро економічної, гуманітарної та військової підтримки. Крім того, під час візиту керівництва ЄК до Києва було узгоджено дорожню карту поліпшення доступу України до європейського єдиного ринку.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС вирішила продовжити ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки Російської Федерації, які були запроваджені через вторгнення в Україну.

Також ЄС вже підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Санкції багато в чому дублюють обмеження, запроваджені проти РФ.