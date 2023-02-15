Десятым пакетом санкций против России ЕС введет ограничения на 11 млрд евро – глава Еврокомиссии

Десятый пакет ограничительных мер ЕС по РФ оценивается в 11 млрд евро и будет содержать новые запреты в торговой отрасли и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию.

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Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Укринформ".

Она напомнила, что ЕС уже ввел 9 пакетов санкций в отношении РФ.

"Чтобы продолжать это мощное давление, мы предлагаем десятый пакет мер. С новыми запретами на торговлю и контролем экспорта технологий в Россию. Общая стоимость пакета составляет 11 миллиардов евро. Мы предлагаем, среди прочего, ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты... Впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей Исламской революции", - отметила она.

Также она напомнила, что с начала полномасштабного российского вторжения Европейский Союз предоставил Украине 67 млрд евро экономической, гуманитарной и военной поддержки. Кроме того, во время визита руководства ЕК в Киев была согласована дорожная карта улучшения доступа Украины к европейскому единому рынку.

Напомним, ранее Совет ЕС решил продлить еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации, которые были введены из-за вторжения в Украину.

Также ЕС уже подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ.