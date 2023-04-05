СМИ узнали, когда в ЕС будут обсуждать новые санкции против России

После пасхальных праздников, после 9 апреля, Европейская комиссия и послы ЕС начнут новый раунд переговоров по 11-му пакету санкций против России. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на трех дипломатов Европейского Союза.

"Брюссель планирует новый раунд обсуждений между Европейской комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России из-за ее жестокого вторжения в Украину. Переговоры ожидаются сразу после Пасхи", - пишет издание.

Ранее журналисты заявляли, что 11-й пакет санкций ЕС против РФ будет касаться борьбы с обходом уже введенных ограничительных мер.

В марте 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша активно готовится к процессу введения 11-го пакета санкций против России.

"Польша действует вдвойне: с одной стороны мы немедленно указываем Еврокомиссии на дыры, пробелы, которые Россия использует, а с другой - мы среди тех стран, которые режиссируют очередные пакеты санкций", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в феврале 2023 года Европейский Союз ввел десятый пакет санкций против России. Данное решение предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 миллиардов евро. Для РФ усложняется получение деталей для авиационных двигателей, антенн и другой электроники.

Также в феврале 2023 года министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете санкций и торговых мер против России, включающем запрет на экспорт всех товаров, которые Россия использовала на поле боя на сегодняшний день.