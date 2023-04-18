Розвідка Британії повідомила, за рахунок чого Росія перекидає додаткові сили до Бахмута

На лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Росія перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок з лінії фронту в районі Донецька.

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, у Бахмуті сили Міноборони Росії та групи "Вагнера" продовжують повзуче просування. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. Сили оборони України стримують наступ Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що Росія відновила наступ на місто Бахмут на Донеччині, оскільки сили російського Міноборони та групи "Вагнера" покращили взаємодію.