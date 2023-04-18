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Розвідка Британії повідомила, за рахунок чого Росія перекидає додаткові сили до Бахмута

Розвідка Британії повідомила, за рахунок чого Росія перекидає додаткові сили до Бахмута
Російський окупант.

На лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Росія перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок з лінії фронту в районі Донецька.

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, у Бахмуті сили Міноборони Росії та групи "Вагнера" продовжують повзуче просування. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. Сили оборони України стримують наступ Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що Росія відновила наступ на місто Бахмут на Донеччині, оскільки сили російського Міноборони та групи "Вагнера" покращили взаємодію.

Автор:
Ніна Комащенко