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Зеленский созвал Ставку: обсудили фронтовые и оборонные вопросы
Президент Владимир Зеленский 16 августа провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где была обсуждена ситуация на восточных и южных направлениях.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
"Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что в каждой боевой бригаде воины в первую очередь говорят о беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, а также о военной противовоздушной обороне.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, основная работа как в Украине, так и с партнерами состоит в том, чтобы поставлять на фронт необходимые дроны и системы. Для этого в Украине в разы наращивается производство, но необходимо систематизировать, что уже поставляется военным и используется.
"Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Разной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, содержанием работы Ставки стало все то, что отмечали военнослужащие из передовой.
Напомним, вторник, 9 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в специальном формате, где обсудили вопрос наступления Вооруженных сил Украины.