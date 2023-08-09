Зеленский провел заседание Ставки в специальном формате: что обсуждали

Во вторник, 9 августа президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудили вопрос наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, Ставка прошла в специальном формате, на ней присутствовал самый узкий круг людей.

"Максимальное внимание к одной теме - нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Контрнаступление Украины: Силам обороны удается сохранять инициативу

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление Украины является сложным, а прогресс - медленнее, чем ожидалось. Однако украинской армии удается продвигаться и сохранять инициативу на поле боя.

По словам президента, на темпы продвижения сил обороны влияют разные факторы. На одних участках фронта – это минные поля, на других – россияне наставили заграждения и укрепление.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что по состоянию на 9 августа украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении населенных пунктов Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

По ее словам, на Востоке и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, а ВСУ существенно снизили наступательный и оборонный потенциал врага и не дают ему реализовать планы.