Зеленський провів засідання Ставки у спеціальному форматі: що обговорювали

У вівторок, 9 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорили питання наступу Збройних сил України.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, Ставка пройшла у спеціальному форматі, на ній було присутнє найвужче коло людей.

"Максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на засіданні заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Контрнаступ України: Силам оборони вдається зберігати ініціативу

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ України є складним, а прогрес - повільнішим, ніж очікувалося. Проте, українській армії вдається просуватися та зберігати ініціативу на полі бою.

За словами президента, на темпи просування сил оборони впливають різні фактори. На одних ділянках фронту – це мінні поля, на інших – росіяни наставили загородження та укріплення.

Заступниця міністра оборони Анна Маляр повідомляла, що станом на 9 серпня, українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку населених пунктів Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

За її словами, на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, а ЗСУ дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани.