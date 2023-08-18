В "Укренерго" впевнені, що українська енергосистема витримає майбутню зиму

Магістральна мережа "Укренерго" відновлюється дуже швидкими темпами і енергетики роблять все можливе, щоб підготуватися до майбутнього опалювального сезону. Наразі вже виконано від 60% до 80%, в залежності від типу енергооб'єктів.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу у Львові.

За його словами, особлива увага приділяється захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків і споживачів під час надзвичайних ситуацій, які можуть бути викликані майбутніми обстрілами.

"Ми не обіцяємо легкої зими, але точно впевнені, що українська енергосистема вистоїть. Ми будемо мати більш щільну систему ППО, ніж станом на жовтень-вересень минулого року – це плюс. Ми маємо унікальний досвід боротьби з масованими ракетними й дроновими атаками, маємо досвід балансування системи в таких екстремальних умовах. Це другий плюс", - вважає Кудрицький.

За його словами, наступний опалювальний сезон починатиметься з меншим запасом міцності в енергосистемі, ніж минулого року, оскільки відновити на 100% всі пошкоджені об’єкти за декілька місяців неможливо.

Він додав, що минулого року "Укренерго" отримало від Західних партнерів близько 1 млрд доларів на відновлення української енергосистеми.

Обстріли енергосистеми України: чи будуть відключення світла

Що стосується погодинних відключень світла які були минулої зиму, то Кудрицький не став спростовувати таку можливість і цього року. Проте, все залежатиме від масштабів обстрілів і того, наскільки сильно буде пошкоджена енергомережа України.

Якщо РФ не атакуватиме енергооб'єкти, то енергосистема здатна буде взимку покрити споживання населення і відключення світла в такому випадку не прогнозуються.

Від початку жовтня минулого року і до середини зими Росія обстрілювала енергетичну систему України. 28 листопада сьомий масований ракетний удар росіян по енергетичних об’єктах завершився аварійною зупинкою всіх ядерних реакторів країни – це призвело до першого в історії України блекауту.

Половина всієї енергосистеми України постраждала внаслідок обстрілів російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення, деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що в міністерстві також очікують, що росіяни здійснюватимуть такі ж масштабні обстріли енергосистеми, як під час минулого опалювального сезону.

Зауважимо, РФ знов почала використовувати різні види розвідки, в тому числі й космічну, щоб з’ясувати в якому стані знаходяться українські об’єкти енергетики та краще визначити розташування критичних об’єктів, які впливають на енергосистему України.