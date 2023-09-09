Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергосистеми та портів

Президент України Володимир Зеленський провів нову Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорювалися питання захисту енергетичної інфраструктури та одеських портів.

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Про це зеленський повідомив у Telegram.

Ключовою темою Ставки був захист критичної інфраструктури, зокрема енергетики, портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору" від російських ударів.

Учасники ставки також обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

" Усі доручення роздані. Робота триває", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості збереження енергетики, яка є життєво важливою для України, та портів Одещини, через які здійснюється експорт української продукції.

Він доручив військовим вживати всіх необхідних заходів для захисту цієї інфраструктури від російських атак.

Нагадаємо, попередній раз президент Володимир Зеленський скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача для розробки комплексного плану захисту критичної інфраструктури 6 вересня.