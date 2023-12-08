"Киев Цифровой" будет сообщать об отключениях света

ДТЭК "Киевские электросети" совместно с приложением "Киев Цифровой" будет заранее уведомлять жителей столицы о стабилизационных или экстренных отключениях электроэнергии.

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Об этом сообщают ДТЭК "Киевские электросети".

В компании отмечают, что отключения не применяются, но если будут, то об этом сообщит "Киев Цифровой". Кроме того, в приложении будут отображаться сообщения о завершении таких отключений или об изменении графика отключений вашей группы.

Следующим шагом будет запуск уведомлений о плановых работах и авариях в электросетях.

Согласно последним сообщениям НЭК "Укрэнерго", на сегодняшний день электроэнергии хватает для обеспечения потребностей всех потребителей, хотя в ведомстве постоянно призывают потребителей пользоваться электричеством экономно.

Как подключить уведомление о наличии света в приложении

Нужно обновить приложение Киев Цифровой на iOS или Android;

В приложении нужно выбрать К – Коммунальные услуги и затем – ДТЭК Свет;

Добавить адрес, если он не сохранился автоматически.

Инструкция по подключению уведомлений. Иллюстрация: "Киев Цифровой"

Инструкция по подключению уведомлений. Иллюстрация: "Киев Цифровой"

Можно также настроить оповещения, чтобы получать их круглосуточно, или включить режим "Не беспокоить ночью".

Отключения света в Украине

В конце ноября 2023 года в сотнях населенных пунктов Украины фиксировались массовые отключения света. Несмотря на то, что в энергосистеме Украины был определенный дефицит, в Министерстве энергетики и облэнерго уверяли, что графики стабилизационных и аварийных отключений еще не применялись, а все отключения электроэнергии были аварийными и связаны исключительно с непогодой.

После тяжелого опыта прошлой зимой подавляющее большинство украинцев ожидают перебоев с электроэнергией и в этот отопительный сезон. Власти не исключают, что с наступлением холодов могут произойти повторные массированные атаки россиян на объекты энергетики. К тому же из-за значительных повреждений, понесенных энергосистемой в прошлом году, она существенно ослабла, а украинские ТЭС этой зимой могут выработать лишь треть от довоенных объемов генерации.

Итак, понятно, что массовые отключения электроэнергии из-за погодных условий могут восприниматься гражданами как начало отключений света по графику, как это было в 2022 году.