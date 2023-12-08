- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
"Киев Цифровой" будет сообщать об отключениях света
ДТЭК "Киевские электросети" совместно с приложением "Киев Цифровой" будет заранее уведомлять жителей столицы о стабилизационных или экстренных отключениях электроэнергии.
Об этом сообщают ДТЭК "Киевские электросети".
В компании отмечают, что отключения не применяются, но если будут, то об этом сообщит "Киев Цифровой". Кроме того, в приложении будут отображаться сообщения о завершении таких отключений или об изменении графика отключений вашей группы.
Следующим шагом будет запуск уведомлений о плановых работах и авариях в электросетях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно последним сообщениям НЭК "Укрэнерго", на сегодняшний день электроэнергии хватает для обеспечения потребностей всех потребителей, хотя в ведомстве постоянно призывают потребителей пользоваться электричеством экономно.
Как подключить уведомление о наличии света в приложении
- Нужно обновить приложение Киев Цифровой на iOS или Android;
- В приложении нужно выбрать К – Коммунальные услуги и затем – ДТЭК Свет;
- Добавить адрес, если он не сохранился автоматически.
Можно также настроить оповещения, чтобы получать их круглосуточно, или включить режим "Не беспокоить ночью".
Отключения света в Украине
В конце ноября 2023 года в сотнях населенных пунктов Украины фиксировались массовые отключения света. Несмотря на то, что в энергосистеме Украины был определенный дефицит, в Министерстве энергетики и облэнерго уверяли, что графики стабилизационных и аварийных отключений еще не применялись, а все отключения электроэнергии были аварийными и связаны исключительно с непогодой.
После тяжелого опыта прошлой зимой подавляющее большинство украинцев ожидают перебоев с электроэнергией и в этот отопительный сезон. Власти не исключают, что с наступлением холодов могут произойти повторные массированные атаки россиян на объекты энергетики. К тому же из-за значительных повреждений, понесенных энергосистемой в прошлом году, она существенно ослабла, а украинские ТЭС этой зимой могут выработать лишь треть от довоенных объемов генерации.
Итак, понятно, что массовые отключения электроэнергии из-за погодных условий могут восприниматься гражданами как начало отключений света по графику, как это было в 2022 году.