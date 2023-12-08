"Київ Цифровий" повідомлятиме про відключення світла

ДТЕК "Київські електромережі" спільно із застосунком "Київ Цифровий" буде заздалегідь повідомляти мешканців столиці про стабілізаційні чи екстрені відключення електроенергії.

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Про це повідомляють ДТЕК "Київські електромережі".

У компанії наголошують, що наразі відключення не застосовуються, але якщо будуть, то про це повідомить "Київ Цифровий". Крім того, у застосунку будуть з’являтись повідомлення про завершення таких відключень або про зміну графіка відключень вашої групи.

Наступним кроком буде запуск сповіщень про планові роботи та аварії в електромережах.

Згідно останніх повідомлень НЕК "Укренерго", на сьогоднішній день електроенергії вистачає для забезпечення потреб усіх споживачів, хоча у відомстві постійно закликають споживачів користуватися електрикою економно.

Як підключити сповіщення про наявність світла в застосунку

Потрібно оновити застосунок Київ Цифровий на iOS чи Android;

В застосунку потрібно вибрати К — Комунальні послуги і потім — ДТЕК Світло;

Додати адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Інструкція по підключенню сповіщень. Ілюстрація: "Київ Цифровий"

Інструкція по підключенню сповіщень. Ілюстрація: "Київ Цифровий"

Можна також налаштувати сповіщення, щоб отримувати їх цілодобово, або ж увімкнути режим "Не турбувати вночі".

Відключення світла в Україні

У кінці листопада 2023 року у сотнях населених пунктів України фіксувалися масові відключення світла. Незважаючи на те, що в енергосистемі України був певний дефіцит, у Міністерстві енергетики та обленерго запевняли, що графіки стабілізаційних та аварійних відключень ще не застосовувалися, а усі відключення електроенергії були аварійними та пов’язані виключно з негодою.

Після важкого досвіду минулої зими переважна більшість українців очікує перебоїв з електроенергією і в цей опалювальний сезон. Влада не виключає, що з настанням холодів можуть відбутися повторні масовані атаки росіян на об'єкти енергетики. До того ж через значні пошкодження, які енергосистема зазнала минулого року, вона суттєво ослабла, а українські ТЕС цієї зими можуть виробити лише третину від довоєнних обсягів генерації.

Отже, зрозуміло, що масові відключення електроенергії через погодні умови можуть сприйматися громадянами як початок відключень світла за графіками, як це було в 2022 році.