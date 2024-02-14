Производство биометана в Украине нерентабельно: заводы остановили производство

В Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае свыше €600 евро за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м, в то время как природный газ стоит примерно €350 за 1000 куб. м. Об этом сообщил руководитель направления альтернативной энергетики "Галс Агро" Олег Рябов в комментарии для издания Delo.ua.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

В настоящее время в Украине производственные мощности биометана составляют 6 млн куб. м/год – 3 млн куб. м/год на заводе холдинга "Галс Агро" в Черниговской области и 3 млн. куб. м/год в холдинге Vitagro в Хмельницкой области.

По словам Олега Рябова, его компания остановила производство биометана из-за экономической нецелесообразности, на заводе остановлена когенерационная установка, очищающая производимый там биогаз до уровня биометана.

Производить биометан для внутренних нужд агрохолдинга сейчас тоже нет смысла, даже при наличии бесплатной биомассы. В нынешних условиях гораздо выгоднее использовать ископаемые энергоносители.

Установка обогащения биогаза в биометан на "Галс Агро" заработает сразу после открытия возможности продавать это альтернативное топливо в Европу, где за него готовы платить €900-1200/1000 куб. м, добавляет Олег Рябов. Сейчас экспорт невозможен из-за пробела в украинском законодательстве: нужно урегулировать вопрос таможенного оформления биометана при транспортировке за границу.

Этот вопрос должен решить соответствующий законопроект №9456, зарегистрированный в парламенте еще в июле 2023 года. 7 февраля Верховная Рада приняла документ в первом чтении, частично приблизившись к открытию экспорта биометана из Украины.

Из-за нерентабельности не работает и когенерационная биометановая установка на биогазовом заводе "Vitagro", сообщили изданию участники рынка. Таким образом, сейчас в Украине этот альтернативный источник энергии не производится в промышленных масштабах .

По данным главы Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгия Гелетухи, биометановая отрасль в стране все же развивается – в течение 2024-2025 гг. планируется открытие до 10 новых объектов мощностью от 3 до 56 млн куб. м.

Он подчеркивает, что Европа является крупным потребителем альтернативного топлива и может легко абсорбировать производимый в Украине биометан. ЕС поставил перед собой политическую цель — достичь углеродной нейтральности к 2050 году, для этого местные потребители стимулируют использовать альтернативные источники энергии вместо ископаемых. Европейский бизнес готов переплачивать за биометан, чтобы выполнить возложенные на него обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и не платить дополнительные сборы за ископаемое топливо.

Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество - читайте в материале " Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование".