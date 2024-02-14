Виробництво біометану в Україні збиткове: заводи зупинили виробництво

В Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м, тоді як природний газ коштує приблизно €350 за 1000 куб. м. Про це повідомив керівник напрямку альтернативної енергетики "Галс Агро" Олег Рябов в коментарі для видання Delo.ua.

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Наразі в Україні виробничі потужності по біометану складають 6 млн куб. м/рік — 3 млн куб. м/рік на заводі холдингу "Галс Агро" в Чернігівській області і 3 млн куб. м/рік у холдингу Vitagro в Хмельницькій області.

За словами Олега Рябова, його компанія зупинила виробництво біометану через економічну недоцільність, на заводі зупинено когенераційну установку, що очищає вироблений там біогаз до рівня біометану.

Виробляти біометан для внутрішніх потреб агрохолдингу зараз також немає сенсу, навіть за наявності безкоштовної біомаси. В нинішніх умовах набагато вигідніше використовувати викопні енергоносії.

Установка збагачення біогазу до біометану на "Галс Агро" запрацює одразу після відкриття можливості продавати це альтернативне паливо в Європу, де за нього готові платити €900-1200/1000 куб. м, додає Олег Рябов. Зараз експорт неможливий через прогалину в українському законодавстві: потрібно врегулювати питання митного оформлення біометану при транспортуванні за кордон.

Це питання має вирішити відповідний законопроект №9456, зареєстрований в парламенті ще в липні 2023 року. 7 лютого Верховна Рада прийняла документ в першому читанні, частково наблизившись до відкриття експорту біометану з України.

Через нерентабельність не працює і когенераційна біометанова установка на біогазовому заводі "Vitagro", повідомили виданню учасники ринку. Таким чином, наразі в Україні це альтернативне джерело енергії не виробляється в промислових масштабах .

За даними голови Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгія Гелетухи, біометанова галузь в країні все ж розвивається - протягом 2024-2025 рр. планується відкриття до 10 нових об’єктів потужністю від 3 до 56 млн куб. м.

Він підкреслює, що Європа є великим споживачем альтернативного палива і може легко абсорбувати вироблений в Україні біометан. ЄС поставив перед собою політичну ціль — досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, для цього місцевих споживачів стимулюють використовувати альтернативні джерела енергії замість викопних. Європейський бізнес готовий переплачувати за біометан, щоб виконати покладені на нього зобов'язання з скорочення викидів парникових газів і не платити додаткові збори за викопне паливо.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".