Ціни на оренду квартир у Києві продовжують зростати

Попри високі ціни в оголошеннях, реальна вартість оренди дещо нижча.

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Оренда квартир у Києві продовжує дорожчати - ціни стабільно ростуть останні кілька місяців, свідчить статистика ЛУН.

Найдорожче житло винаймають традиційно у Печерському та Шевченківському районах. Найдешевше - у Деснянському та Дніпровському районах.

Інфографіка: ЛУН

Ціни на оренду у столиці, за даними компанії, стартують від 7 500 грн:

однокімнатні квартири - від 7,5 тисяч до 28 тисяч гривень;

двокімнатні - від 10 тисяч до 30 тисяч гривень;

трикімнатні - від 17 тисяч до 61 тисяч гривень.

Інфографіка: ЛУН

Водночас реальна вартість оренди відрізняється від заявленої в оголошеннях, як і при купівлі квартири. Наприклад, однокімнатна квартира в середньому по місту коштує в оголошенні 15 000 грн, а реально здають за 13 950 грн.

Двокімнатні квартири в оголошеннях — 18 000 грн, тоді як в реальності — 16 500 грн.