Киев занял третье место в топ-5 самых дорогих городов Украины по ценам на аренду квартир

Два года войны лидерство по самым дорогим ценам на аренду жилья удерживал Львов, сегодня он оказался на втором месте.

В июле 2024 года самые дорогие цены на аренду квартир в Украине зафиксированы в Ужгороде – однокомнатная здесь стоит в среднем 17 700 грн. Это дороже, чем в столице или во Львове, свидетельствуют данные ЛУН.

Аренда квартир в Украине: какие города самые дорогие

В течение двух первых лет войны первенство по уровню цен на аренду жилья удерживал Львов, сейчас ситуация изменилась.

Теперь во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры отстает от ужгородской на тысячу – 16 500 грн, в Киеве в свою очередь еще больше – 15 000 грн.

Далее со значительным отрывом в рейтинге самых дорогих городов занимают города с ценой 12 тыс. грн за однокомнатные — это Черновцы, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава и Ровно.

Также почти одинаково стоит аренда однокомнатных квартир в Виннице и Днепре – 11500 и 11000 грн соответственно.

Инфографика: ЛУН

Чуть дешевле Черкассы, Хмельницкий и Тернополь. Однокомнатная квартира в аренду в Черкассах в июле в среднем обойдется в 10 000 грн., в Хмельницком – 9 500 грн., в Тернополе – 9400 грн.

Где в Украине самая дешевая аренда жилья

Интересно, что когда-то дорогая Одесса в рейтинге стоимости аренды жилья среди областных центров Украины сегодня занимает 14 место. Однокомнатную квартиру здесь можно сегодня снять за 7000 грн в среднем.

Еще более дешевая аренда в Чернигове (5 800 грн за однокомнатную), Запорожье (5 500 грн), Сумах (5 500 грн) и Николаеве (5 000 грн). Эти города довольно сильно страдают во время войны: приближенность к прифронтовым зонам и потенциальной опасности наступления оказывает непосредственное влияние на цены на недвижимость.

Наименьшие цены на аренду зафиксированы в Харькове и Херсоне, которые подвергаются ежедневным обстрелам. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет в среднем 4000 грн.

Релокация в другой город: на какие факторы следует обратить внимание

Чаще для переезда украинцы выбирают стабильно экономические города, а не только более отдаленные от зоны боевых действий. Следует заранее проверить наличие вакансий по профилю именно в выбранном городе.

Важным фактором является знакомых и родственников, которые помогут ускорить адаптивный период, объясняет Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

"Не стоит забывать об элементарных средствах безопасности, даже в городах, отдаленных от зон боевых действий. безбрарьерный доступ в квартиру, если это важно, наличие аптек, супермаркетов, учебных заведений и их заполненность и т.п. в районе, где выбираете жилье”, – объяснила Кирюхина.