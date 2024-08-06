Квартиры на вторичном рынке Киева дешевают, а во Львове дорожают

Уже не первый месяц Львов опережает Киев по стоимости однокомнатных квартир. Столичные двух- и трехкомнатные более дорогие, чем во Львове.

Цены на квартиры на вторичном рынке упали в большинстве регионов Украины, однако в западных областях выросли.

Как свидетельствует статистика ЛУН, стоимость недвижимости на первичном рынке упала на 41 доллар за метр в Харькове и повысилась на 160 долларов в Ужгороде.

Однокомнатная квартира в Запорожье на вторичке стоит в среднем $19 000, в то время как во Львове втрое дороже – $ 62 000. На ЛУН появились графики , где на одной карте собраны данные по стоимости недвижимости по всем регионам Украины.

Самым дорогим городом по стоимости однокомнатных квартир на вторичке является Львов – средняя цена $62 тыс. Однако двух- и трехкомнатные в Киеве дороже. Двухкомнатная во Львове – $ 89 тыс., тогда как в Киеве – $ 90 тыс., трехкомнатная – $ 110 тыс. и $ 130 тыс.

Инфографика: ЛУН

Если сравнивать однокомнатные квартиры на вторичке, то дальше в рейтинге идет Ужгород, где стоимость составляет $55 000 в среднем и выросла на $2200 за последние полгода.

Четвертое место разделяют Черновцы, Винница и Луцк, однокомнатная квартира в этих областных центрах обходится в среднем в $46-45 тыс.

За $40 тыс. можно купить квартиру в Ровно и Черкассах.

Почти одинаково сегодня стоят квартиры в Житомире и Одессе – $39 тыс. и $38 тыс. Цены на однокомнатные квартиры в этих городах за последние полгода упали – на $780 в среднем в Житомире и на $2300 в Одессе.

Далее в рейтинге следуют: Тернополь – $ 37 тыс. за однокомнатную, Ивано-Франковск и Полтава – $ 36 тыс., а также Хмельницкий – $ 35 тыс.

Однокомнатная квартира в Днепре в августе в среднем стоит $ 32 тыс., однако за последний пол года ее стоимость упала на $ 5800, и это самое большое снижение цены по всей Украине. Более того, стоимость трехкомнатных здесь упала на целых $ 10 000 в среднем.

Инфографика: ЛУН

Девятое место в рейтинге стоимости квартир на вторичке занимает Чернигов, здесь однокомнатную квартиру можно приобрести в среднем за $ 31 тыс., а в Кропивницком за $ 27 тыс.

Квартиры в Сумах сегодня дороже, чем в Харькове в средних своих показателях: однокомнатная в Сумах в августе стоит $ 22 тыс. (за пол года стоимость упала на $ 3100), и $ 21 тыс. в Харькове (на $ 4000 меньше, чем пол) года назад).

Однокомнатная в Николаеве стоит $ 21 тыс., а в Запорожье $ 19 тыс.

Как изменились цены на квартиры в Киеве

В Киеве цены на квартиры сравнительно за последние полгода существенно просели. В феврале и марте 2024-го средние цены в объявлениях заявлялись на уровне $64 тысяч за однокомнатную, реальная цена составляла в среднем $55 тысяч. Тогда как в августе цены значительно меньше – $60 тысяч и $46 тысяч.

Инфографика: ЛУН

На двухкомнатные заявленные цены уменьшились с $94000 до $90 тысяч, реальные с $75 тысяч до $63 тысяч.

Самые высокие цены в столице традиционно остаются в Печерском и Шевченковском районах – $100 тысяч и $80 тысяч за однокомнатную квартиру с ремонтом. Самые дешевые квартиры можно добавить в Деснянском и Днепровском районах - $41 тыс. и $52 тыс.

Ранее сообщалось, что реальная цена однокомнатной квартиры в Киеве на 25% ниже заявленной.

Также Delo.ua писало о том, что в Киеве стоит дороже всего: новые ЖК, сталинки, хрущевки и "царские" дома.