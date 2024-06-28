От white box до all inclusive: какие ремонты предлагают девелоперы в новостройках

Во время войны строительные компании стали более активно предлагать покупать в новостройках квартиры с ремонтом. Ведь в приоритете украинцев – готовое жилье.

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Квартиры с ремонтом – наиболее востребованы во время войны. Большинство покупателей предпочитают жилье в формате «заезжай и живи». Ведь в Киеве и других крупных городах 70-80% сделок с недвижимостью совершаются по государственным программам "єОселя" и "єВідновлення", где покупателями выступают переселенцы или семьи военных, медиков, учителей.

Украинцам не по силам организовывать изнурительный ремонт, да еще и в условиях обстрелов и отключений, к тому же не хватает не только средств, времени, но и человеческого ресурса. Такие обстоятельства заставляют украинских девелоперов переориентироваться на готовое жилье.

Теперь, покупая квартиру в новостройке, покупатель может дополнительно заказать опцию "белого" или чистового ремонта. Delo.ua выяснило, какие предложения дают девелоперы и сколько стоят разные виды отделки.

White box или ремонт после строителей

Одним с самых популярных форматов отделки на рынке является white box - буквально "белая коробка" - промежуточный вариант между черновой и чистовой отделкой.

В западных странах местные строительные нормы предусматривают реализацию жилья в формате «заезжай и живи» – с готовой стяжкой стен, штукатуркой, шпаклевкой, разведением электричества, отоплением и водоснабжением. А в некоторых странах еще жестче – на продажу выставляют квартиры, уже обставленные мебелью и техникой.

"Интергал-Буд" одним из первых на отечественном рынке предложил опцию готовых решений от застройщика: ремонт и меблированный ремонт. Запрос на квартиры с готовой отделкой постоянно увеличивается, рассказала Delo.ua коммерческий директор компании Анна Лаевская.

"Это предложение особенно актуально сейчас, поскольку себестоимость ремонта постоянно растет. В стоимости увеличиваются и материалы, и оплата работ мастеров. Выбрав готовое решение от девелопера, покупатель квартиры существенно экономит. По нашим подсчетам — не менее 30% при выборе одинаковых материалов отделки. Причина - в оптовых ценах, которые имеет застройщик. В розницу материалы значительно дороже", - подчеркнула Лаевская.

White boxe в шоу-руме Alliance Novobud. Фото: Delo.ua

Подтвердил тренд на квартиры с ремонтом от застройщика Delo.ua и руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль. По его словам, это соответствует общемировым тенденциям, где покупатели все чаще предпочитают готовые решения. Основные причины этого тренда состоят в:

Удобстве: покупатели хотят избежать стресса, связанного с ремонтом, сэкономить время и быстрее заехать в новое жилье. Прозрачности затрат : стоимость ремонта включается в цену квартиры, что позволяет избежать непредвиденных затрат. Если счесть экономию времени на отделку, то для покупателей, которые сейчас проживают в арендованном жилье, дополнительная выгода может составлять от 6 до 18 месячных ставок аренды. Гарантии качества: девелоперы обеспечивают соответствие стандартам и используют качественные материалы.

"Спрос на "вайтбоксы" в Украине растет - это подтверждают наши исследования и анализ рынка. Мы планируем увеличить количество таких предложений в новых жилых комплексах. Уже сейчас работаем над несколькими проектами, где доля квартир с ремонтом от застройщика составит до 50%. А в наших новых апарт-гостиницах Лебединый в Киеве и Velmy в Буковеле все апартаменты будут иметь ремонт от застройщика", - подчеркнул Коваль.

Предчистовая отделка считается самым грязным и трудоемким процессом: все черновые работы от «голой» бетонной коробки до финишного ремонта.

Обычно white box предусматривает следующие виды работ:

подготовка всех поверхностей (стены, потолок и пол) к любому финишному покрытию – выравнивание, грунтование и штукатурка, бетонная стяжка пола;

установка оконных блоков с подоконниками и выровненными откосами;

установка дверей;

готовая система отопления;

монтаж водоснабжения и канализации;

разведение по комнатам розеток.

Однако не все боксы одинаковы: каждая компания вкладывает в него свой набор услуг – общепринятого стандарта нет. К примеру, межкомнатные двери часто не входят в комплекс работ или предусмотрены не во всех комнатах. "Коробка" иногда может быть без ванны и унитаза, но все коммуникации под сантехнику будут. Белый цвет при отделке white box выбран неслучайно – он дает нейтральное основание под финальные оттенки, которые отдает предпочтение покупатель.

Девелопер Alliance Novobud в Броварском ЖК Madison Gardens открыл шоурумы Alliance Prostir, где инвесторам предлагают наглядно ознакомиться, как будут выглядеть готовые квартиры с ремонтом.

White boxe в шоу-руме Alliance Novobud. Фото: Delo.ua

Здесь трехкомнатный white box подразумевает: чистую обработку (готовые поверхности), розеточные коробки и электропроводку.

По словам СМО Аlliance Novobud Ирины Михалевой, преимущества предчистовой отделки: отсутствие шума и строительного мусора, не нужно искать ремонтную бригаду и контролировать работы, экономия средств и времени – ремонт в формате white box затягивает не больше месяца.

Из минусов: надо понимать, что это нет окончательный этап ремонта , а промежуточный, подготовительный , после которого наносится финальное облицовка .

"Формат white box – самый популярный. Потому что он дает возможность заехать в квартиру максимум готовности и поклеить что-то свое", – подчеркнула Михалева.

Чистовой ремонт: строительные компании в поисках оптимального решения

Кроме базовой опции white box, украинские застройщики предлагают разные виды полностью готовых ремонтов – вплоть до дизайнерских типовых ремонтов "все готово" с кухонным гарнитуром и набором мебели.

Ремонт кухни. Фото: прессслужба «Интергал-Строй»

"Интергал-Буд", например, предлагает три варианта воплощения: сканди, минимализм и новую классику.

"Каждый дизайнерский стиль учитывает актуальные тренды, поэтому удовлетворить запрос покупателя достаточно просто. Унификация решений и сужение их до трех предложений позволяет нам эффективнее планировать и управлять ценовой политикой. То есть мы все равно выходим в плюс, даже при очень демократическом прайсе на ремонтные работы", – отмечает Анна Лаевская.

Alliance Novobud предлагает три варианта отделочных работ: жилье в формате white box, квартиры с чистовым ремонтом, ремонт с полным набором мебели.

Базовый ремонт 3-х комнатной квартиры в шоу-руме Alliance Novobud. Фото: пресс-служба компании

Базовое дизайнерское решение для трехкомнатной квартиры на 90 кв.м с меблировкой представлено в шоуруме, выполнено в теплых пастельных тонах. Отделка рассчитана на семью с ребенком: меблированная кухня с техникой, две туалеты, гостиная, спальня и детская комната с видовым балконом . Многие компоненты – качественное отечественное производство. Материалы подбирались тщательно – по качеству и принципу доступности. Поэтому замена материалов возможна, но только частичная.

Базовый ремонт 3-комнатной квартиры в шоу-руме Alliance Novobud. Фото: пресс-служба компании

“Типовой ремонт – это разработка нашего собственного дизайн-бюро. К работам привлекли внутренние силы компании. И очень перфекционистски к этому отнеслись. Мы ставили перед собой цель создать современное комфортное пространство, которое устроит все вкусы и будет стоить конкурентно – не все деньги мира. Такие квартиры с ремонтом можно приобрести и по государственным программам: ипотекой "єОселя" или же сертификатом "єВідновлення" под 3% и 7%”, – рассказала СМО компании Ирина Михалева.

Квартиры с ремонтом в новостройке: какие цены предлагают застройщики

В Alliance Novobud отмечают, что при покупке квартиры клиент может дополнительно заказать опцию ремонта. Работы длятся в среднем от одного (white box) до трех месяцев (чистовой ремонт).

Цены на ремонт от Alliance Novobud – $150 за кв. метр (white box), $450 – чистовой ремонт "оптимальный" с сантехникой, влагостойким ламинатом, дизайнерским освещением, теплым полом (+$4500 если с кухонным гарнитуром), $650 за "квадрат" - за ремонт "все готово" с мебелью.

Базовый ремонт ванной в шоу-руме Alliance Novobud. Фото: пресс-служба компании

Та же квартира на 90 квадратных метров из шоу-рума стоит без ремонта 3 064 320 грн. В вариантах с ремонтом цены будут выглядеть следующим образом:

с ремонтом white box – 3 608 825 грн;

с чистовым ремонтом без мебели – 4 697 836 грн,

с ремонтом с мебелью – 5423 844.

В компании добавляют, что в случае покупки недвижимости в рассрочку ремонт также оплачивается частями. К тому же, стоимость квартиры с ремонтом не меняется в течение всего времени действия сделки рассрочки.

Прайс от "Интергал-Буда" стартует от $300 за кв.метр за "оптимальный ремонт" за отделку с сантехническим оборудованием, освещением и электрофурнитурой, "меблированный" ремонт - $600 за кв.метр, кухонный гарнитур со встроенной техникой также стоит $4500.

Ремонт спальни. Фото: прессслужба «Интергал-Строй»

"В дальнейшем планируем увеличить долю квартир с готовым ремонтом в предложении до минимум 50%. А в будущем, надеемся, жилье под ключ, полностью готовое к заселению, будет составлять 100% в нашей структуре продаж. Единственное исключение в этом тренде — премиальная недвижимость. Там требования покупателей удовлетворить значительно труднее", - отмечает Анна Лаевская.

Стоимость "вайтбоксов" обычно выше на 10-15% по сравнению с квартирами без ремонта. "Это обусловлено затратами на материалы и работу, но для покупателя это выгодная инвестиция. Вайтбоксы выглядят современно, с использованием качественных материалов и стильных дизайнерских решений. Мы стараемся учесть пожелания покупателей, предлагая разнообразные варианты интерьера по выбору инвестора", - подчеркнул Алексей Коваль.

Договор на ремонт со строительными компаниями обычно заключают отдельно от купли-продажи. В документе указывается список работ и гарантия на качество работ - 1 год, мебель и техника регулируются гарантийными документами от производителя.



