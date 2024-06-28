Від white box до all inclusive: які ремонти пропонують девелопери у новобудовах

Під час війни будівельні компанії почали активніше пропонувати купувати у новобудовах квартири з ремонтом. Адже у пріоритеті українців - готове житло.



Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Квартири з ремонтом - найбільш затребувані під час війни. Більшість покупців віддають перевагу житлу у форматі «заїжджай і живи». Адже у Києві та інших крупних містах 70-80% угод з нерухомістю відбуваються за державними програмами "єОселя" та "єВідновлення", де покупцями виступають переселенці або ж сім'ї військових, медиків, учителів.

Українцям не до снаги організовувати виснажливий ремонт, та ще й в умовах обстрілів та відключень, коли бракує не тільки коштів, часу, а й людського ресурсу. Такі обставини змушують українських девелоперів переорієнтуватись на готове житло.

Тепер, купуючи квартиру у новобудові, покупець може додатково замовити опцію "білого" або чистового ремонту. Delo.ua ознайомилось, які пропозиції дають девелопери та скільки коштують різні види оздоблення.

White box або ж ремонт після будівельників

Одним з найпопулярніших форматів оздоблення є white box - буквально "біла коробка" - проміжний варіант між чорновим і чистовим оздобленням.

У західних країнах місцеві будівельні норми передбачають реалізацію житла в форматі «заїжджай і живи» - із готовою стяжкою стін, штукатуркою, шпаклюванням, розведенням електрики, опаленням та водопостачанням. А в деяких країнах ще жорсткіше - на продаж виставляють квартири, вже обставлені меблями і технікою.

«Інтергал-Буд» одним із перших на вітчизняному ринку запропонував опцію готових рішень від забудовника: ремонт та мебльований ремонт. Запит на квартири з готовим оздобленням постійно збільшується, розповіла Delo.ua комерційна директорка компанії Анна Лаєвська.

"Ця пропозиція особливо актуальна зараз, оскільки собівартість ремонту невпинно зростає. У вартості збільшуються і матеріали, і оплата робіт майстрів. Обравши готове рішення від девелопера, покупець квартири суттєво економить. За нашими підрахунками — щонайменше 30% за умови вибору однакових матеріалів оздоблення. Причина - у гуртових цінах, які має забудовник і не має покупець. У роздріб матеріали значно дорожчі", - наголосила Лаєвська.

White boxe у шоу-румі Alliance Novobud. Фото: Delo.ua

Підтвердив тренд на квартири з ремонтом від забудовника у коментарі Delo.ua і керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль. Це відповідає загальносвітовим тенденціям, де покупці все частіше віддають перевагу готовим рішенням. Основні причини цього тренду полягають у:

Зручності: покупці хочуть уникнути стресу, пов'язаного з ремонтом, та зекономити час та швидше заїхати в нове житло. Прозорості витрат: вартість ремонту включається в ціну квартири, що дозволяє уникнути непередбачуваних витрат. Якщо порахувати економію часу на оздоблення, то для покупців, які зараз проживають в орендованому житлі, додаткова вигода може становити від 6 до 18 місячних ставок оренди. Гарантіях якості: девелопери забезпечують відповідність стандартам та використовують якісні матеріали.

"Попит на "вайтбокси" в Україні зростає - це підтверджують наші дослідження та аналіз ринку. Ми плануємо збільшити кількість таких пропозицій у нових житлових комплексах. Вже зараз працюємо над кількома проєктами, де частка квартир з ремонтом від забудовника складе до 50%. А в наших нових апарт-готелях Лебединий в Києві та Velmy в Буковелі всі апартаменти будуть мати ремонт від забудовника", - наголосив Коваль.

Передчистове оздоблення вважається найбруднішим і найтрудомісткішим процесом: усі чорнові роботи від «голої» бетонної коробки до фінішного ремонту.

Зазвичай white box передбачає такі види робіт:

підготовка всіх поверхонь (стіни, стеля та підлога) до будь-якого фінішного покриття - вирівнювання, ґрунтування та штукатурка, бетонна стяжка підлоги;

встановлені віконні блоки з підвіконнями і вирівняними укосами;

встановлення дверей;

готова система опалення забудовника;

монтаж водопостачання та каналізації;

розведення по кімнатах розеток.

Проте не всі бокси однакові: кожна компанія вкладає у white box свій набір послуг - загальноприйнятого стандарту немає. Наприклад, міжкімнатні двері часто не входять до комплексу робіт або передбачені не у всіх кімнатах. "Коробка" часом може бути без ванни і унітазу, але усі комунікації під сантехніку будуть. Білий колір при оздобленні white box вибраний невипадково - він дає основу під фінальні відтінки, який забажає покупець.

Девелопер Alliance Novobud у броварському ЖК Madison Gardens відкрив шоуруми Alliance Prostir, де інвесторам пропонують наглядно ознайомитись, як виглядатимуть готові квартири з ремонтом.

White boxe у шоу-румі Alliance Novobud. Фото: Delo.ua

Тут трикімнатний white box передбачає: чисту обробку (готові поверхні), розеткові коробки та електропроводку.

За словами СМО Аlliance Novobud Ірини Міхальової, переваги передчистової обробки: відсутність шуму та будівельного сміття, не треба шукати ремонтну бригаду і контролювати роботи, економія коштів та часу - ремонт у форматі white box затягує не більше місяця.

З мінусів: треба розуміти, що це не остаточний етап ремонту, а проміжний, підготовчий, після якого наноситься фінальне облицювання.

"Формат white box - найпопулярніший. Тому що він дає можливість заїхати в квартиру максимум готовності і поклеїти щось своє", - наголосила Міхальова.

Чистовий ремонт: будівельні компанії у пошуках оптимального рішення

Окрім базової опції white box, українські забудовники пропонують різні види повністю готових ремонтів - аж до дизайнерських типових ремонтів "усе готово" із кухонним гарнітуром та набором меблів.

Ремонт кухні. Фото: пресслужба «Інтергал-Буд»

«Інтергал-Буд», наприклад, пропонує три варіанти втілення: сканді, мінімалізм та нову класику.

"Кожен дизайнерський стиль враховує актуальні тренди, тому задовольнити запит покупця доволі просто. Уніфікація рішень та звуження їх до трьох пропозицій дозволяє нам ефективніше планувати та керувати ціновою політикою. Тобто ми все одно виходимо в плюс, навіть за умови дуже демократичного прайсу на ремонтні роботи", - наголошує Анна Лаєвська.

Alliance Novobud пропонує три варіанти оздоблювальних робіт: житло у форматі white box, квартири з чистовим ремонтом, ремонт із повним набором меблів.

Базовий ремонт 3-кімнатної квартири у шоу-румі Alliance Novobud. Фото: пресслужба компанії

Базове дизайнерське рішення для трикімнатної квартири на 90 кв.м з меблюванням, представлене у шоурумі, виконане у теплих пастельних тонах. Оздоблення розраховане на родину з дитиною: вмебльована кухня з технікою, дві вбиральні, вітальня, спальня та дитяча кімната з видовим балконом. Багато компонентів - якісного вітчизняного виробництва. Матеріали підбирались ретельно - за якістю і принципом доступності. Тому заміна матеріалів можлива, але лише часткова.

Базовий ремонт 3-кімнатнох квартири у шоу-румі Alliance Novobud. Фото: пресслужба компанії

“Типовий ремонт - це розробка нашого власного дизайн-бюро. До робіт залучили внутрішні сили компанії. І дуже перфекціоністськи до цього поставились. Ми ставили перед собою ціль створити сучасний комфортний простір, який влаштує всі смаки і коштуватиме конкурентно - не всі гроші світу. Такі квартири з ремонтом можна придбати й за державними програмами: іпотекою "єОселя" або ж сертифікатом "єВідновлення" під 3% та 7%”, – розповіла СМО компанії Ірина Міхальова.

Квартири з ремонтом у новобудові: які ціни пропонують забудовники

У Alliance Novobud зазначають, що під час купівлі квартири клієнт може додатково замовити опцію ремонту. Роботи тривають в середньому від одного (white box) до трьох місяців (чистовий ремонт).

Ціни на ремонт від Alliance Novobud - $150 за кв. метр (white box), $450 - чистовий ремонт "оптимальний" із сантехнікою, вологостійким ламінатом, дизайнерським освітленням, теплою підлогою (+$4500 якщо із кухонним гарнітуром), $650 за "квадрат" - за ремонт "усе готово" з меблями.

Базовий ремонт ванної кімнати у шоу-румі Alliance Novobud. Фото: пресслужба компанії

Наприклад, та сама квартира на 90 квадратних метрів з шоу-руму коштує без ремонту 3 064 320 грн. У варіантах з ремонтом ціни виглядатимуть наступним чином:

з ремонтом white box - 3 608 825 грн;

з чистовим ремонтом без меблів - 4 697 836 грн,

з ремонтом з меблями - 5423 844.

У компанії додають, що у випадку купівлі нерухомості на виплату ремонт також оплачується частинами. До того ж вартість квартири з ремонтом не змінюється протягом усього часу дії угоди розтермінування.

Прайс від "Інтергал-Буду" стартує від $300 за кв.метр за "оптимальний ремонт" за оздоблення із сантехнічним обладнанням, освітленням та електрофурнітурою, "мебльований" ремонт - $600 за кв.метр, кухонний гарнітур із вмонтованою технікою також коштує $4500.

Ремонт спальні. Фото: пресслужба «Інтергал-Буд»

"У подальшому плануємо збільшити частку квартир з готовим ремонтом у пропозиції до щонайменше 50%. А у майбутньому, сподіваємось, житло під ключ, повністю готове до заселення, становитиме 100% у нашій структурі продажів. Єдиний виняток у цьому тренді — преміальна нерухомість. Там вимоги покупців задовольнити значно важче. Інвестори цього сегменту надають перевагу власним дизайн-проєктам", - пояснює Лаєвська.

Вартість "вайтбоксів" зазвичай вища на 10-15% порівняно з квартирами без ремонту. "Це зумовлено витратами на матеріали та роботу, але для покупця це вигідна інвестиція. Вайтбокси виглядають сучасно, з використанням якісних матеріалів та стильних дизайнерських рішень. Ми намагаємося врахувати побажання покупців, пропонуючи різноманітні варіанти інтер'єру на вибір інвестора", - наголосив Олексій Коваль.

Договір на ремонт із будівельними компаніями зазвичай укладають окремо від купівлі-продажу. У документі зазначається перелік робіт і гарантія на якість робіт - 1 рік, меблі і техніка регулюються гарантійними документами від виробника.



