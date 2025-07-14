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Бізнесу видали 47,6 млрд грн пільгових кредитів від початку 2025 року

гроші
Держпрограма "5-7-9%" у цифрах

Від початку 2025 року український бізнес отримав понад 15 тисяч пільгових кредитів на загальну суму 47,6 млрд грн за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”. Всього з моменту запуску програми підприємці залучили майже 120 тисяч позик на понад 413 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Пільгове кредитування

"Програма "Доступні кредити 5-7-9%" стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах", - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

З початку року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" найбільше фінансування бізнес отримав на такі цілі:

  • 13,2 млрд грн — на переробну промисловість,
  • 12,2 млрд грн — на інвестиційні проєкти,
  • 10,9 млрд грн — на кредитування у зонах підвищеного воєнного ризику.

Найактивніше кредитуються підприємства переробної галузі, агросектору, а також гуртової та роздрібної торгівлі.

Лідерами за обсягами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.

У програмі беруть участь 46 банків, з яких найбільше кредитів видали:

  • ПриватБанк — 55,4 тис.,
  • Ощадбанк — 18,2 тис.,
  • Укргазбанк — 6,5 тис.

Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.

Автор:
Ольга Опенько