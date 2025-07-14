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Бізнесу видали 47,6 млрд грн пільгових кредитів від початку 2025 року
Від початку 2025 року український бізнес отримав понад 15 тисяч пільгових кредитів на загальну суму 47,6 млрд грн за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”. Всього з моменту запуску програми підприємці залучили майже 120 тисяч позик на понад 413 млрд грн.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Пільгове кредитування
"Програма "Доступні кредити 5-7-9%" стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах", - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
З початку року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" найбільше фінансування бізнес отримав на такі цілі:
- 13,2 млрд грн — на переробну промисловість,
- 12,2 млрд грн — на інвестиційні проєкти,
- 10,9 млрд грн — на кредитування у зонах підвищеного воєнного ризику.
Найактивніше кредитуються підприємства переробної галузі, агросектору, а також гуртової та роздрібної торгівлі.
Лідерами за обсягами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.
У програмі беруть участь 46 банків, з яких найбільше кредитів видали:
- ПриватБанк — 55,4 тис.,
- Ощадбанк — 18,2 тис.,
- Укргазбанк — 6,5 тис.
Нагадаємо, ФРП оприлюднив цікаву статистику щодо результатів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" від її старту 3 лютого 2020-го до 2025 року.Після запровадження воєнного стану в Україні дана програма стала чи не єдиним дієвим інструментом на ринку банківського кредитування бізнесу.