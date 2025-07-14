Бизнесу выдали 47,6 млрд грн льготных кредитов с начала 2025 года

С начала 2025 года украинский бизнес получил более 15 тысяч льготных кредитов на общую сумму 47,6 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Всего с момента запуска программы предприниматели привлекли почти 120 тысяч ссуд на более чем 413 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Льготное кредитование

"Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стала одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в условиях войны. Она позволяет предпринимателям инвестировать в развитие, сохранять рабочие места и запускать новые производства даже в сложных условиях", – отметил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа.

С начала года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" наибольшее финансирование бизнес получил на следующие цели:

13,2 млрд грн - на перерабатывающую промышленность,

12,2 млрд грн - на инвестиционные проекты,

10,9 млрд грн - на кредитование в зонах повышенного военного риска.

Активнее всего кредитуются предприятия перерабатывающей отрасли, агросектора, а также оптовой и розничной торговли.

Лидерами по объемам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и город Киев.

В программе принимают участие 46 банков, из которых больше кредитов выдали:

ПриватБанк - 55,4 тыс.,

Сбербанк - 18,2 тыс.,

Укргазбанк - 6,5 тыс.

Напомним, ФРП обнародовал интересную статистику по результатам государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" от ее старта 3 февраля 2020-го до 2025 года. После введения военного положения в Украине данная программа стала единственным действенным инструментом на рынке банковского кредитования бизнеса.