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Украинский бизнес получит новые кредиты от ПриватБанка благодаря соглашению с ЕБРР на 600 млн евро

ЕБРР
ЕБРР и ПриватБанк запускают масштабную программу кредитования

ПриватБанк заключил крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), открывающим для украинского бизнеса возможность получить до 600 миллионов евро новых кредитов. Соглашение предусматривает гарантию ЕБРР на сумму 185 млн. евро, которая будет покрывать часть кредитного риска банка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Бизнес получит новые кредиты

ПриватБанк расширяет сотрудничество с ЕБРР, чтобы дать предпринимателям больше возможностей получить финансирование по крупнейшей на сегодняшний день в Украине программе распределения портфельных рисков.

Соответствующее соглашение подписал Микаэль Беркнерт, Председатель правления ПриватБанка во время Ukraine Recovery Conference в Риме 11 июля 2025 г.

Новое соглашение предусматривает частичное покрытие кредитного риска банка по новым займам для бизнеса. В частности, она включает в себя гарантию ЕБРР на сумму 185 миллионов евро, что открывает для ПриватБанка возможность предоставить украинским предприятиям до 600 миллионов евро дополнительного финансирования.

Кредитные линии ЕБРР поддерживаются механизмом покрытия риска первого ущерба, финансируемого Францией и Европейским Союзом в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины.

Новое соглашение о распределении рисков будет способствовать украинскому бизнесу в привлечении необходимых инвестиций и оборотных средств. Благодаря этой программе, ПриватБанк существенно расширит объемы кредитования, поддерживая предприятия в ключевых отраслях — агробизнесе, производстве, фармацевтике, транспорте и логистике, а также будет стимулировать инвестиции в энергетическую безопасность страны.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк присоединился к SME Resilience Alliance – международной инициативе по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Автор:
Ольга Опенько