Український бізнес отримає нові кредити від ПриватБанку завдяки угоді з ЄБРР на 600 млн євро

ПриватБанк уклав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), що відкриває для українського бізнесу можливість отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів. Угода передбачає гарантію ЄБРР на суму 185 мільйонів євро, яка покриватиме частину кредитного ризику банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Бізнес отримає нові кредити

ПриватБанк розширює співпрацю з ЄБРР, щоб дати підприємцям більше можливостей отримати фінансування за найбільшою на сьогодні в Україні програмою розподілу портфельних ризиків.

Відповідну угоду підписав Мікаель Бьоркнерт, Голова правління ПриватБанку, під час Ukraine Recovery Conference у Римі 11 липня 2025 р.

Нова угода передбачає часткове покриття кредитного ризику банку за новими позиками для бізнесу. Зокрема, вона включає гарантію ЄБРР на суму 185 мільйонів євро, що відкриває для ПриватБанку можливість надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.

Кредитні лінії ЄБРР підтримуються механізмом покриття ризику перших збитків, який фінансується Францією та Європейським Союзом у межах Інвестиційної програми ЄС для України.

Нова угода про розподіл ризиків сприятиме українському бізнесу у залученні необхідних інвестицій та оборотних коштів. Завдяки цій програмі ПриватБанк суттєво розширить обсяги кредитування, підтримуючи підприємства у ключових галузях — агробізнесі, виробництві, фармацевтиці, транспорті та логістиці, а також стимулюватиме інвестиції в енергетичну безпеку країни.

Раніше повідомлялось, що ПриватБанк приєднався до SME Resilience Alliance — міжнародної ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.