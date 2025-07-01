Підтримка малого бізнесу: ПриватБанк приєднався до міжнародного Альянсу стійкості

ПриватБанк приєднався до SME Resilience Alliance — міжнародної ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

ПриватБанк посилює підтримку малого бізнесу

ПриватБанк став асоційованим учасником Альянсу зі стійкості малого та середнього бізнесу для України (SME Resilience Alliance for Ukraine), ініціативи, спрямованої на підтримку МСБ. У межах партнерства банк працюватиме над впровадженням політик і фінансових інструментів, що полегшать доступ підприємців до фінансування, сприятимуть обміну досвідом, навчальним програмам для бізнесу та цифровізації банківських послуг.

Як зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, підтримка підприємництва була і залишається одним із головних пріоритетів банку. За його словами, малий та середній бізнес — це основа економіки країни, і його розвиток відіграє ключову роль у післявоєнному відновленні.

Про Альянс

Альянс був створений за ініціативи урядів України та Німеччини у співпраці з 12 іншими країнами, 17 міжнародними фінансовими інституціями та організаціями розвитку. Заснування відбулося під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні. Координацію Альянсу здійснюють Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Наразі до SME Alliance входять 35 країн, установ з фінансування і розвитку та міжнародних організацій. Зокрема, Австрія, Канада, Естонія, Німеччина, Японія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія, а також ЄС, Світовий банк, ПРООН, ЮНІДО, Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк (EIB) та Європейський інвестиційний фонд (EIF), Міжнародна організація з міграції тощо

Раніше повідомлялось, що на засіданні керівної ради Ukraine Investment Framework у Брюсселі погодили запуск нових інвестиційних програм для відновлення інфраструктури України та підтримки малого і середнього бізнесу.