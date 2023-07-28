Конкордбанк заявив про серйозні та небезпечні інформаційні атаки на нього і на НБУ

У банку КОНКОРД (ConcordBank) завершується регламентна планова перевірка Національного банку України, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів і термінів. Відповідно, інформація про можливе позбавлення банку ліцензії, яка в останні дні шириться російськими інформаційними “смітниками”, є маніпуляцією та брехнею, йдеться в офіційній заяві Конкордбанку .

Там розповіли, що подібні плітки почали з’являтися на сайтах-"смітниках", які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні.

"Ми спостерігаємо та надзвичайно стурбовані тим тиском, який за допомоги ворожих ресурсів (припускаємо, що наші конкуренти) чинять на Нацбанк України та на суспільство, маніпулюючи версіями щодо висновків перевірки, видаючи за справжню версію припущення про позбавлення ліцензії. Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора", - йдеться у заяві.

У банку висловили занепокоєння, що маніпулятивно та безпідставно сформовані очікування від висновків перевірки можуть викривити реальну картину та створити загрозу підриву довіри.

"Банк дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність. Рейтинг стійкості банку підвищено до рівня ААА. Також банк ретельно виконує всі рекомендації, які надає Національний банк України", - підкреслили у банку КОНКОРД.

Там також нагадали, що за підсумками 2022 року банк КОНКОРД перейшов у категорію великих платників податків, сплативши у бюджет 150 млн грн податків і зборів. Понад 116 млн грн банк також перерахував на потреби ЗСУ.

За даними банку, останнім часом дії національного регулятора спричинені намаганням покращити та зробити прозорими умови ведення банківської діяльності в різних напрямках. Зокрема це стосується й врегулювання щодо гемблінгу.

"Банк підтримує дії Правління НБУ щодо формування ефективної та прозорої банківської системи. Банк КОНКОРД готовий виконувати всі умови та дотримуватись всіх правил, створених регулятором задля стабільної роботи фінансової системи України", - резюмували в установі.