До складу правління Sense Bank увійшла Вікторія Пугач – її кандидатуру за результатами конкурсу затвердила наглядова рада банку. На цій посаді пані Пугач відповідатиме за операційний блок.

Вікторія Пугач – експертка з понад тридцятирічним досвідом роботи в банківській сфері. Протягом професійної діяльності обіймала керівні посади в АТ «ПриватБанк», Державній іпотечній установі та АТ «Ощадбанк». Її професійна експертиза охоплює наступні напрями: операційна діяльність, банківські операції, бухгалтерський облік, внутрішній контроль. Має дві вищі освіти: магістр за спеціальністю «Облік і аудит» (Київський державний економічний університет ім. в. Гетьмана), економіст зі спеціальності «Банківська справа» (Українська академія банківської справи).

Вікторія Пугач

Як зазначають у фінустанові, призначення Вікторії Пугач покликане посилити операційний напрям банку, оптимізувати ключові внутрішні процеси та підвищити стійкість системи внутрішнього контролю.