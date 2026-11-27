Українські банки поступово зменшують ліміти на вихідні платежі та посилюють фінансовий моніторинг щодо фізосіб-підприємців. Нові правила стосуються тих, кого фінансисти вважають новим або сплячим ФОПом. До них же застосовується щільніший фінмон, аніж до решти бізнесменів — особливо активно перевіряють на дроблення та різке збільшення платежів. Dilo розповідає, до чого слід бути готовими підприємцям.

Чому з’явилися ліміти

Ліміти та нові вимоги під час обслуговуванні ФОПів в українській банківській системі затверджені "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Оновлена форма цього документу (саме під підприємців), була підписана банками 14 травня 2026 року, а перші ліміти запрацювали за три місяці — 14 серпня. Тепер їх зменшують під різні податкові групи бізнесменів.

У Меморандуму кілька цілей, і серед головних посилення фінмоніторингу та боротьба з шахрайством. Банки об’єднали зусилля та відпрацювали єдині правила та вимоги, і одночасно запровадили обмеження (ліміти) на вихідні платежі клієнтів — єдині, щоб не було зловживань, перегинів, і не порушувалися правила конкуренції.

У контексті ФОПів в задачі банків передусім входить боротьба з мінімізацією оподаткування, які б схеми не застосовувались — від дроблення бізнесу до застосування дропів, тобто рахунків третіх осіб, що відкривають фізосіб-підприємців і передають порушникам/злочинцям для зловживань і нелегальних схем.

Зазвичай офіційно банкіри заявляють, що нові заходи запровадили добровільно й навіть за власної ініціативи: додали собі роботи й власними руками погіршили умови клієнтам. Та за лаштунками визнають, що до підписання Меморандуму їх підштовхнув (чи навіть змусив) Нацбанк, який має дуже вагомий важіль впливу — штрафування за порушення правил фінмоніторингу до 135,15 млн грн. Окремі ж фінустанови навіть визнають у спілкуванні з клієнтами, що запровадили все через Національний банк.

"Банки України, за рекомендацією НБУ, уклали Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг", — зокрема відповіли Dilo в monobank, який працює за ліцензією Універсал Банк.

Меморандум на базі двох банківських асоціацій АУБ (Асоціації банків України) і НАБУ (Національної асоціації банків України) підписали майже всі українські банки та кілька небанківських фінустанов — NovaPay, RozetkaPay. Це публічна угода, текст якої є у відкритому просторі.

Які ліміти запровадять ФОПам

За цим документом, для ФОПів нині відбувається зниження лімітів на видаткові операції по банківських рахунках. Саме видаткових. Тобто підприємець може без обмежень отримувати кошти на свій рахунок, але знімати готівку та переказувати їх зможе лише у межах, які звужуються.

Обсяги лімітів залежать від спрощеної категорії платника податків:

• ФОП 1-ї групи — планка знижується з 600 тис. грн до 400 тис. грн на місяць;

• ФОП 2-ї та 3-ї груп — з 3 млн грн до 1 млн грн на місяць.

Цифри вказані на місяць загалом, за сумою всіх транзакцій, а не на один платіж, що варто завжди тримати в голові. Деякі банки в свої застосунках навіть ведуть клієнтам зворотній відлік, підказуючи як ліміт вичерпується.

Йдеться про ліміти в кожному окремо взятому банку. Тож коли у ФОПа, скажімо, два рахунки в двох різних банках, то вони на практиці матимуть ліміти не 400 тис грн і 1 млн грн, а 800 тис. грн і 2 млн грн. Це повністю законно та не є порушенням чинної нормативної бази чи цього конкретного Меморандуму. Кожен банк самостійно обраховує платежі клієнта.

Якщо ФОП забув про те, що ліміт вичерпався, то понадлімітний платіж буде просто автоматично блокуватиметься банком. Він не пройде, і гроші не спишуться. Зазвичай в такий момент у застосунку з’являється червоне попередження та повідомлення про закінчення ліміту. Водночас банк пропонуватиме звернутися до менеджера та підняти ліміт після подачі документів (нових контрактів, наприклад) про більшу бізнесову активність. Зарахування ж на цей рахунок від клієнтів/покупців продовжуватимуться, бо ліміти на надходження не діють.

Нові обмеження запроваджуються переважно з двох дат, попри те, що затверджені одним Меморандумом — або з 14 листопада або з 1 грудня 2026 року. Банки мають право довільно виконувати такий документ, бо це не постанова Нацбанку.

Dilo поговорило з банками з найбільшою чисельністю вкладників фізосіб і ФОПів (за даними Нацбанку) і зібрав терміни запровадження:

1. Приватбанк (24,4 млн вкладників) — з 14 листопада.

2. Ощадбанк (12,4 млн вкладників) — з 14 листопада.

3. Універсалбанк/monobank (11 млн вкладників) — з 1 грудня.

4. А – Банк (4,5 млн вкНовые лимиты для ФЛПладників) — з 1 грудня.

5. ПУМБ (4 млн вкладників) — з 1 грудня.

Хоча деякі банки перераховували персональні ліміти для чинних клієнтів трохи заздалегідь, приміром, Приватбанк, зробив це 12 листопада.

Як працюють нові ліміти для ФОПів

За буквою згаданого Меморандуму, ліміти застосують не до всіх ФОПів поспіль, а тільки для трьох категорій:

• Новостворених ФОПів — розпочали діяльність і відкрили рахунок протягом останніх 6 місяців.

• "Сплячих" або неактивних ФОПів, які відновлюють роботу після перерви або різко збільшують грошові обороти по рахунку.

• ФОПів із ризиковою активністю — приміром, коли банк фіксує дроблення платежів понад 400 тис. грн на кілька дрібніших одному контрагенту або є ознаки роботи групи пов'язаних ФОП як єдиного бізнесу.

На всі інші випадки перелічені платіжні обмеження не поширюються.

Однак є нюанс. Банк вважатиме новим або неактивним ФОПом кожного підприємця, який тільки почав в ньому обслуговуватися. В інших банках у вас може бути чимала історія та значний позитивний досвід, та якщо нова фінустанова бачить вас вперше, то й оцінювати буде як новачка.

Dilo провело власний експеримент, опитавши кілька банків під виглядом потенційного клієнта-підприємця. Суть досліду полягала саме в цьому: отримати не офіційні відповіді прес-служби, а почути, що банки відповідають напряму ФОПам (обману не було, у нас насправді є ФОП). І там підтвердили, що активним і не новим вважають підприємця, якого вже обслуговували та аналізували його транзакції. Інакше для банку він новий і невідомий.

"Одразу йти до банку для відкриття рахунку підприємцю необов’язково, рахунок можна відкрити й через Дію, подавши заявку через наш застосунок. Для нас ви новий клієнт, тож одразу отримаєте базові поточні ліміти за Меморандумом в залежності від групи ФОПа — від 400 тис. грн/міс (1 група) до 1 млн грн (2-3 група). Але якщо потрібні більші обсяги, то треба подати додаткові документи про діяльність — від податкових декларацій і накладних до догорів і виписок по річному руху коштів в іншому банку. Тоді ліміт може бути підвищено", — запевнили Dilo в ПУМБ.

Трохи лояльніші виявились їх колеги інших установах, там підприємця можуть оцінити за співпадінням одразу кількох характеристик.

"Неактивний ФОП — це коли одразу все співпало: 6 місяців з реєстрації, 6 місяців з відкриття рахунку в mono, і за останні 6 місяців — жодних вихідних операцій та зарахувань", — пояснили Dilo в monobank.

Та одразу заклали й додаткові виключення.

"А якщо рахунок відкрили нещодавно, хоча ФОП зареєстрований давно — зачекаємо 6 місяців саме від дати рахунку.", — додали в monobank.

В такій ситуації не варто закривати рахунки в банку, де обслуговувалися роками. Краще їх лишати на всяк випадок для підстраховки. Одночасно напрацьовуючи досвід у новій фінустанові, яка сподобалась і сервіси якої привернули увагу. Коли співпрацюватимете з нею півроку та більше, і ваші платіжні ліміти піднімуть з мінімальних значень, то приймете остаточні рішення й підете з банку, яким були не дуже задоволені.

Висновок

Достеменно невідомо, наскільки масштабною для підприємців стане проблема зі зниженням лімітів, бо Нацбанк не зводить навіть приблизну статистику руху коштів по рахункам у розрізі ФОП (вона є лише за фізособами). Водночас не всі банки запустили ці ліміти, й не всім ще відомо, скільки запитів на підняття лімітів надійде від клієнтів.

Є лише попередні оціночні дані АУБ (Асоціації українських банків) про те, що для більшості мікробізнесу встановлені обмеження значно перевищують звичайні обсяги щоденних надходжень. Наприклад, для ФОП першої групи місячний ліміт у 400 тис. грн відповідає приблизно 20 тис. гривень на день за умови 20 робочих днів. Там переконані, що цього вистачатиме з головою. Й те саме кажуть про 2-3 групу ФОПів.

Головний наратив банків — нові обмеження зачіпатимуть невеличку кількість підприємців. А якщо комусь вони заважатимуть працювати, то банки допоможуть і піднімуть ліміти після особистого розгляду кожного кейсу.

Та слід визнати, що це попередні оцінки та прогнози, до реального запровадження нових обмежень. І об’єктивно їх оцінити можна буде лише згодом — за 6-8 місяців після повноцінного запровадження та збору "врожаю" запитів на розширення обмежень. Тоді ж з публічних відгуків клієнтів стане зрозуміло, з якою реальною швидкістю підрозділи фінмоніторингу банків здатні обробляти звернення бізнесу.

У звичайній рутинній співпраці з фінмонівцями банків є нарікання ФОПів на затягування розгляду поданих документів на місяць і більше: фізособи-підприємці щонайменше раз на рік проходять в своїх банках регулярний фінмоніторинг. Водночас клієнти розповідають, що іноді надання паперів стає серіалом, коли банк по 2-3 рази вимагає додаткових документів і навіть досліджень свого бізнесу. Проходження процедур стає реальним тягарем і навіть заважає вести бізнес. Наскільки поширеними будуть такі випадки — стане зрозуміло на досвіді, з майбутньої практики.