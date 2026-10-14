ФОПи в Україні: громадяни яких країн найчастіше відкривають бізнес

За дев’ять місяців 2026 року іноземці зареєстрували в Україні 1379 ФОПів - на 16% менше, ніж за аналогічний період торік. Найчастіше бізнес відкривали громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

Скільки бізнесів відкрили іноземці

Упродовж січня–вересня 2026 року іноземні громадяни зареєстрували в Україні 1379 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це приблизно кожен 160-й новий підприємець за відповідний період.

Найбільше підприємців серед іноземців виявилося серед громадян таких країн:

Азербайджан - 202 ФОПи;

Росія - 176 ФОПів;

Узбекистан - 154 ФОПи.

Таким чином, громадяни Азербайджану очолили рейтинг іноземців за кількістю нових реєстрацій бізнесу в Україні. Друге місце посіли громадяни Росії, третє - Узбекистану.

Водночас іноземці стали рідше відкривати власну справу в Україні. За дев’ять місяців 2026 року кількість зареєстрованих ними ФОПів скоротилася на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Для порівняння, загалом від початку 2026 року в Україні зареєстрували понад 222 тисячі нових фізичних осіб-підприємців. Отже, частка іноземців серед нових підприємців залишається невеликою.

Нагадаємо, перелік “Клубу білого бізнесу” ДПС зріс до 9 706 учасників. За останній квартал до нього додали 1 656 бізнесів, водночас 1 206 компаній та ФОПів виключили зі списку. Майже 60% нових учасників потрапили до клубу вперше.