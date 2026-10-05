ФОПів стає більше: скільки українців відкрили бізнес у 2026 році та які сфери обирають

За дев’ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 222 288 нових ФОПів - це на понад 66 тисяч більше, ніж припинили діяльність. Водночас кількість закриттів скоротилася на 27%.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

ФОПів стає більше

Таким чином, від початку року кількість нових підприємців перевищила кількість тих, хто закрив бізнес, на 66 643.

Кількість нових ФОПів цьогоріч майже не змінилася порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас динаміка закриттів виявилася значно позитивнішою.

Найбільше нових підприємців реєстрували у січні, березні, квітні та травні. Натомість у лютому, червні, липні, серпні та вересні показники були нижчими, ніж торік. Попри це, вересень став рекордним місяцем 2026 року - за цей період зареєстрували близько 27,4 тисячі нових ФОПів.

Водночас високий показник закриттів на початку 2025 року пояснюється технічними проблемами з державними реєстрами. У грудні 2024 року вони не працювали, тому підприємці не могли ані зареєструвати, ані припинити діяльність. Частину таких операцій провели вже в січні 2025-го.

Київ залишається лідером за кількістю нових ФОПів

Найбільше нових підприємців за дев’ять місяців 2026 року з’явилося в Києві — 27,3 тисячі. На другому місці Дніпропетровська область із 22,3 тисячі нових ФОПів, на третьому - Львівська область, де зареєстрували 17,2 тисячі підприємців.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю нових ФОПів також увійшли Одеська область - 16,7 тисячі та Київська область - 16,5 тисячі.

Роздрібна торгівля - найпопулярніша сфера

Роздрібна торгівля залишається беззаперечним лідером серед напрямів діяльності нових підприємців. У цій сфері зареєстрували 60,3 тисячі ФОПів — понад чверть від усіх нових бізнесів.

На другому місці — комп’ютерне програмування, яке обрали 16,7 тисячі підприємців. Ще 16,6 тисячі нових ФОПів працюватимуть в оптовій торгівлі.

До п’ятірки найпопулярніших сфер також увійшли освіта — 10,7 тисячі нових підприємців — та діяльність із забезпечення стравами й напоями — також 10,7 тисячі.

Де ФОПів закривалося найбільше

Лідером за кількістю припинених ФОПів також став Київ — за дев’ять місяців тут закрили 19,5 тисячі бізнесів. Дніпропетровська область посіла друге місце — 14,9 тисячі закриттів.

В Одеській та Харківській областях припинили діяльність по 11,5 тисячі ФОПів, а у Львівській — 10,2 тисячі.

Найчастіше підприємці закривалися у сфері роздрібної торгівлі — 49,4 тисячі випадків. Це майже третина від усіх припинень. Ще 17,1 тисячі ФОПів, які закрилися, працювали у сфері комп’ютерного програмування, 11,7 тисячі — в оптовій торгівлі.

Серед інших популярних напрямів із найбільшою кількістю закриттів — діяльність із забезпечення стравами та напоями, де припинили роботу 7,9 тисячі ФОПів, та інші індивідуальні послуги — 7,3 тисячі.

У трьох прифронтових областях ФОПів стало менше

Попри загальне зростання кількості підприємців, у трьох областях нових ФОПів зареєстрували менше, ніж припинили діяльність. Усі вони розташовані поблизу лінії фронту.

Найбільше скорочення зафіксували в Донецькій області - мінус 1 120 ФОПів. У Херсонській області кількість підприємців зменшилася на 397, у Луганській - на 203.

В інших 22 регіонах кількість нових ФОПів перевищила кількість закритих.

Найбільший приріст зафіксували у Києві - плюс 7 751 підприємець. Далі за цим показником розташувалися Дніпропетровська область (+7 333), Львівська (+6 963), Київська (+6 510) та Одеська (+5 143).

Таким чином, попри війну та значні регіональні відмінності, малий бізнес в Україні у 2026 році продовжує зростати: за дев’ять місяців кількість нових ФОПів суттєво перевищила кількість тих, хто припинив діяльність.

Нагадаємо, перелік “Клубу білого бізнесу” ДПС зріс до 9 706 учасників. За останній квартал до нього додали 1 656 бізнесів, водночас 1 206 компаній та ФОПів виключили зі списку. Майже 60% нових учасників потрапили до клубу вперше.