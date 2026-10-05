ФЛП становится больше: сколько украинцев открыли бизнес в 2026 году и какие сферы выбирают

За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 222 288 новых ФЛП — это более 66 тысяч больше, чем прекратили деятельность. В то же время количество закрытий сократилось на 27%.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

ФЛП становится больше

Таким образом, с начала года количество новых предпринимателей превысило количество закрывших бизнес на 66 643.

Количество новых ФЛП в этом году почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время динамика закрытий оказалась гораздо положительнее.

Больше новых предпринимателей регистрировали в январе, марте, апреле и мае. В феврале, июне, июле, августе и сентябре показатели были ниже, чем в прошлом. Несмотря на это, сентябрь стал рекордным месяцем 2026 года - за этот период зарегистрировали около 27,4 тысяч новых ФЛП.

В то же время высокий показатель закрытий в начале 2025 объясняется техническими проблемами с государственными реестрами. В декабре 2024 они не работали, поэтому предприниматели не могли ни зарегистрировать, ни прекратить деятельность. Часть таких операций была проведена уже в январе 2025-го.

Киев остается лидером по количеству новых ФЛП

Больше новых предпринимателей за девять месяцев 2026 года появилось в Киеве — 27,3 тысячи. На втором месте Днепропетровская область из 22,3 тысяч новых ФЛП, на третьем - Львовская область, где зарегистрировали 17,2 тысяч предпринимателей.

В пятерку регионов с наибольшим количеством новых ФЛП также вошли Одесская область - 16,7 тысяч и Киевская область - 16,5 тысяч.

Розничная торговля – самая популярная сфера

Розничная торговля остается безоговорочным лидером среди направлений деятельности новых предпринимателей. В этой сфере зарегистрировали 60,3 тысячи ФЛП — более четверти всех новых бизнесов.

На втором месте — компьютерное программирование, которое избрали 16,7 тысяч предпринимателей. Еще 16,6 тысяч новых ФЛП будут работать в оптовой торговле.

В пятерку самых популярных сфер также вошли образование — 10,7 тысяч новых предпринимателей — и деятельность по обеспечению блюдами и напитками — также 10,7 тысяч.

Где ФЛП закрывалось больше всего

Лидером по количеству прекращенных ФЛП также стал Киев — за девять месяцев здесь закрыли 19,5 тысяч бизнесов. Днепропетровская область заняла второе место - 14,9 тысячи закрытий.

В Одесской и Харьковской областях прекратили деятельность по 11,5 тысячи ФЛП, а во Львовской - 10,2 тысячи.

Чаще всего предприниматели закрывались в сфере розничной торговли - 49,4 тысяч случаев. Это почти треть всех прекращений. Еще 17,1 тысячи закрывшихся ФЛП работали в сфере компьютерного программирования, 11,7 тысячи — в оптовой торговле.

Среди других популярных направлений с наибольшим количеством закрытий — деятельность по обеспечению блюдами и напитками, где прекратили работу 7,9 тысяч ФОП, и другие индивидуальные услуги — 7,3 тысячи.

В трех прифронтовых областях ФЛП стало меньше

Несмотря на общий рост числа предпринимателей, в трех областях новых ФЛП зарегистрировали меньше, чем прекратили деятельность. Все они расположены вблизи линии фронта.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Донецкой области – минус 1 120 ФЛП. В Херсонской области количество предпринимателей уменьшилось на 397, в Луганской – на 203.

В других 22 регионах количество новых ФЛП превысило количество закрытых.

Наибольший прирост зафиксировали в Киеве – плюс 7 751 предприниматель. Далее по этому показателю расположились Днепропетровская область (+7333), Львовская (+6963), Киевская (+6510) и Одесская (+5143).

Таким образом, несмотря на войну и значительные региональные отличия, малый бизнес в Украине в 2026 году продолжает расти: за девять месяцев количество новых ФЛП существенно превысило число прекративших деятельность.

Напомним, список "Клуба белого бизнеса" ДПС вырос до 9 706 участников. За последний квартал к нему добавили 1656 бизнесов, в то же время 1206 компаний и ФЛП исключили из списка. Около 60% новых участников попали в клуб впервые.