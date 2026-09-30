ФОП за пів години: як і навіщо продавці на OLX переходять на бізнес-профіль

Що перше ви уявляте, коли чуєте фразу "треба перейти на ФОП для продажів онлайн"? Найімовірніше, у голові виникають думки про черги, довідки й довгі очікування. Саме цей страх бюрократії найчастіше зупиняє продавців, які хотіли б продавати як ФОП. Та якщо це не так страшно, як вам здається?

Зареєструвати ФОП можна в кілька кліків у "Дії", не виходячи з дому. А потім всього за 15–30 хвилин підключити ФОП на платформі OLX, скориставшись покроковим гайдом. Дві третини опитаних продавців на OLX назвали цей процес легким, лише близько 10% зіштовхнулися зі складнощами.

Тож як безболісно перейти на бізнес-профіль для продажів на OLX? Розповідаємо зі слів самих продавців.

"Я гадала, буде довше"

Олена з магазину Dotextil підключила ФОП, коли зрозуміла, що обсяг продажів на OLX виріс настільки, що особистий рахунок уже не покриває потреб бізнесу. За її словами, все вдалося зробити з першого разу, а сам процес зайняв не більш ніж 20 хвилин.

Додатково допомагав менеджер – він вів мене покроково, – каже підприємиця.

Кілька порад Олени для тих, хто планує перейти на бізнес-профіль:

заздалегідь відсканувати документи, щоб не шукати їх у процесі;

перевірити, чи відповідають обрані КВЕДи діяльності, яка здійснюється, зокрема інтернет-торгівлі;

зареєструвати ПРРО за день до підключення, щоб не чекати на це в останній момент.

Те саме підтверджує Богдан, власник Flybag. Він зізнається: переживав, що буде багато бюрократії, проте створення заявки та підключення тривало десь пів години. Вже наступного дня Богдан повністю перейшов на ФОП – після того, як закінчилася перевірка документів.

Все пройшло на 8 із 10, досконалості немає меж, – оцінив Богдан процедуру.

Підприємець також дав поради тим, хто ще вагається щодо переходу. За його словами, аби процес пройшов швидко, треба заздалегідь підготувати документи ФОП, актуальні банківські реквізити та електронний підпис. Це те, що може загальмувати перехід, якщо не підготуватися завчасно.

Головні причини переходу – зручне управління фінансами і зрозуміла система оподаткування

OLX провели на платформі опитування підприємців, щоб дізнатися, чому ті вирішили перейти на ФОП. Результати показали, що найпоширеніший мотив оформити бізнес-профіль – можливість отримувати виплати напряму на бізнес-рахунок (44,4% опитаних). Далі продавці вказали зміни в законодавстві в 2027 році (32,7%), бажання розмежувати особистий та бізнес-рахунок у банку (25,9%) і намір масштабувати продажі (25,3%).

Тобто рішення про перехід на ФОП – доволі раціональне. Коли обороти зростають, особистий рахунок може бути менш зручним для ведення бізнесових операцій та їх обліку. А ФОП дає прозоріший облік і можливість масштабуватися.

Це на собі відчув Віталій із TCROSS.shop. Він підключив ФОП саме заради більш зрозумілої та надійної системи обліку й виплат. За його словами, оформлення заявки зайняло 20–30 хвилин, єдине ускладнення – один документ довелося завантажити повторно.

Виплати йдуть без питань, та й вести облік стало простіше, – розповідає підприємець.

Про потенційні труднощі

Підключення не завжди проходить ідеально. Найчастіші труднощі, за словами продавців, – важко знайти потрібну інформацію про можливість переходу на ФОП (36,1%). Проте це не привід уникати переходу на ФОП, а нагода підготуватися заздалегідь – те, про що згадували герої нашого матеріалу вище.

З чого має складатися підготовка, аби полегшити процес:

зібрати документи;

перевірити КВЕДи;

зареєструвати ПРРО;

мати під рукою банківські реквізити та електронний підпис.

Щоб ви уникнули типових помилок підключення, для вас створено покрокову інструкцію. Детальний гайд тут.

Що мотивує продавців переходити на ФОП та що потрібно підготувати для підключення бізнес-профілю на OLX. Ілюстрацію створено за допомогою ChatGPT

Також скоро зʼявиться можливість оформити OLX Доставку з оплатою у відділеннях "Нової пошти". Це ще більше полегшить ведення бізнесу підприємцям на OLX – додаткова мотивація перейти на ФОП.

Не чекати, а діяти

Сьогодні на платформі OLX продають і розвивають свій бізнес близько 8 тисяч ФОПів. Їхні кейси – підтвердження, що перейти на бізнес-рахунок простіше, ніж здається. Це не бюрократичне "пекло", а прозора процедура, що займає у середньому 30 хвилин. І саме вона робить облік, виплати та навіть масштабування власної справи легшим – особливо, якщо оборот бізнесу вже сам просить про перехід на ФОП.