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Ціни на пальне 30 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 30 вересня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,55 грн (-1 коп.)
|А-95
|89,26 грн (+2 коп.)
|А-92
|85,93 грн (+5 коп.)
|ДП
|98,43 грн (+2 коп.)
|Газ
|43,92 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|43,90
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,85
|97,90
|43,94
|БРСМ-Нафта
|85,63
|96,49
|42,60
Нагадаємо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.