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ФЛП в Украине: граждане каких стран чаще всего открывают бизнес
За девять месяцев 2026 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1379 ФЛП – на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего бизнес открывали граждане Азербайджана, России и Узбекистана.
Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.
Сколько бизнесов открыли иностранцы
В течение января-сентября 2026 иностранные граждане зарегистрировали в Украине 1379 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это примерно каждый 160 новый предприниматель за соответствующий период.
Больше всего предпринимателей среди иностранцев оказалось среди граждан таких стран:
- Азербайджан – 202 ФЛП;
- Россия – 176 ФЛП;
- Узбекистан - 154 ФЛП.
Таким образом граждане Азербайджана возглавили рейтинг иностранцев по количеству новых регистраций бизнеса в Украине. Второе место заняли граждане России, третье – Узбекистана.
В то же время, иностранцы стали реже открывать собственное дело в Украине. За девять месяцев 2026 года количество зарегистрированных ими ФЛП сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для сравнения, всего с начала 2026 года в Украине зарегистрировали более 222 тысяч новых физических лиц-предпринимателей. Следовательно, доля иностранцев среди новых предпринимателей остается небольшой.
Напомним, список "Клуба белого бизнеса" ДПС вырос до 9 706 участников. За последний квартал к нему добавили 1656 бизнесов, в то же время 1206 компаний и ФЛП исключили из списка. Около 60% новых участников попали в клуб впервые.