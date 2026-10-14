ФЛП в Украине: граждане каких стран чаще всего открывают бизнес

За девять месяцев 2026 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1379 ФЛП – на 16% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего бизнес открывали граждане Азербайджана, России и Узбекистана.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Сколько бизнесов открыли иностранцы

В течение января-сентября 2026 иностранные граждане зарегистрировали в Украине 1379 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это примерно каждый 160 новый предприниматель за соответствующий период.

Больше всего предпринимателей среди иностранцев оказалось среди граждан таких стран:

Азербайджан – 202 ФЛП;

Россия – 176 ФЛП;

Узбекистан - 154 ФЛП.

Таким образом граждане Азербайджана возглавили рейтинг иностранцев по количеству новых регистраций бизнеса в Украине. Второе место заняли граждане России, третье – Узбекистана.

В то же время, иностранцы стали реже открывать собственное дело в Украине. За девять месяцев 2026 года количество зарегистрированных ими ФЛП сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, всего с начала 2026 года в Украине зарегистрировали более 222 тысяч новых физических лиц-предпринимателей. Следовательно, доля иностранцев среди новых предпринимателей остается небольшой.

Напомним, список "Клуба белого бизнеса" ДПС вырос до 9 706 участников. За последний квартал к нему добавили 1656 бизнесов, в то же время 1206 компаний и ФЛП исключили из списка. Около 60% новых участников попали в клуб впервые.