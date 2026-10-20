З 14 листопада ліміти переказів для частини ФОПів зменшаться втричі: кого це стосується

Для деяких фізичних осіб-підприємців зменшать місячні ліміти на вихідні перекази. Для ФОПів першої групи єдиний податок встановлять при ліміті 400 тис. грн замість 600 тис. грн. Для другої та третьої груп межу знизять із 3 млн до 1 млн грн. Dilo пояснює, як готуватися до змін.

Чому правила змінилися

Підставою став Меморандум про прозорість платіжного ринку, який оновили у травні. Це добровільна угода між банками, яка вводить жорсткіший фінансовий моніторинг. Обмеження торкнуться передусім підприємців, яких банки вважають ризикованими: новостворених ФОПів і тих, хто поновив роботу після довгої паузи. За ними банки уважно стежитимуть у перші шість місяців діяльності.

Але сама нова реєстрація не означає, що ви одразу порушуєте правила. Банк дивиться на зрозумілу бізнес-модель, адекватні обороти і вашу здатність пояснити економічний зміст кожного платежу.

Як виглядають нові ліміти

Перша група ЄП: було до 600 тис. грн, стане до 400 тис. грн. Це на третину менше.

Друга та третя групи ЄП: ліміт був до 3 млн грн, стане до 1 млн грн. Це зменшення втричі.

Що робити, якщо ліміту не вистачає

Якщо ви плануєте витратити більше, ніж дозволяє новий ліміт, потрібно подбати про це заздалегідь. Наприклад, ви купили товар на 1,2 млн грн, а ваш ліміт — 1 млн грн. Щоб платіж не зупинився, коли постачальник вже чекає гроші, треба заздалегідь погодити це перевищення з банком.

Меморандум дає змогу збільшити ліміт. Для цього потрібно звернутися до фінансової установи й підтвердити потребу документами, наприклад, показати сезонність бізнесу або великі витрати на обладнання. Потрібні договори, рахунки, накладні й акти. Винятки, наприклад для сплати податків чи комунальних послуг, кожен банк визначає сам.

Всі підтверджувальні документи потрібно зберігати, а великі платежі не ділити на дрібні, щоб не намагатися обійти ліміт. Такі дії лише привернуть увагу фінмоніторингу і точно призведуть до додаткових запитань.

Чек-лист до 14 листопада

Найближчими днями варто звернутися до свого банку або платіжного сервісу і з'ясувати чотири речі:

1. Чи ці нові ліміти стосуватимуться вашого рахунку.

2. Які операції банк включає в місячну суму.

3. Які документи потрібні для її збільшення.

4. Як рахуватимуть ліміт у листопаді, якщо правила змінюють посеред місяця.

Зараз головне — планувати великі покупки. Якщо у листопаді вам знадобиться сума, яка перевищує новий ліміт, почніть погоджувати це з банком вже зараз. Підготуйте для цього конкретні рахунки та договори.