С 14 ноября лимиты переводов для части ФЛП уменьшатся втрое: кого это касается

Для некоторых физических лиц-предпринимателей уменьшат месячные лимиты на исходные переводы. Для ФЛП первой группы единый налог установят при лимите 400 тыс. грн вместо 600 тыс. грн. Для второй и третьей групп границу снизят с 3 до 1 млн грн. Dilo объясняет, как готовиться к переменам.

Почему правила изменились

Основанием стал Меморандум о прозрачности платежного рынка. Это добровольное соглашение между банками, которое вводит более жесткий финансовый мониторинг. Ограничения коснутся прежде всего предпринимателей, которых банки считают рискованными: новых ФЛП и тех, кто возобновил работу после долгой паузы. За ними банки будут внимательно следить в первые шесть месяцев деятельности.

Но самая новая регистрация не означает, что вы сразу нарушаете правила. Банк смотрит на понятную бизнес-модель, адекватные обороты и вашу способность объяснить экономическое содержание каждого платежа.

Как выглядят новые лимиты

Первая группа ЕН: было до 600 тыс. грн., станет до 400 тыс. грн.

Вторая и третья группы ЕН: лимит был до 3 млн. грн., станет до 1 млн. грн.

Что делать, если лимита не хватает

Если вы планируете потратить больше, чем позволяет новый лимит, нужно позаботиться об этом заранее. Например, вы купили товар на 1,2 млн грн, а ваш лимит – 1 млн грн. Чтобы платеж не заблокировали, когда поставщик уже ждет деньги, нужно заранее согласовать это превышение с банком.

Меморандум позволяет увеличить предел. Для этого нужно обратиться в финансовое учреждение и подтвердить документально такую необходимость, например, показать сезонность бизнеса или большие затраты на оборудование. Требуются договоры, счета, накладные и акты. Исключения, например для уплаты налогов или коммунальных услуг, каждый банк определяет сам.

Все подтверждающие документы следует хранить, а большие платежи не делить на мелкие, чтобы не пытаться обойти лимит. Такие действия только привлекут внимание финмониторинга и точно приведут к дополнительным вопросам.

Чек-лист до 14 ноября

В ближайшие дни стоит обратиться в свой банк или платежный сервис и выяснить четыре вещи:

1. Будут ли эти новые лимиты касаться вашего счета.

2. Какие сделки банк включает в месячную сумму.

3. Какие документы необходимы для ее увеличения.

4. Как считать лимит в ноябре, если правила меняют посреди месяца.

Сейчас главное – спланировать большие покупки. Если в ноябре вам понадобится сумма превышающая новый лимит, начните согласовывать это с банком уже сейчас. Подготовьте для этого конкретные счета и договоры.