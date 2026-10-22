ПриватБанк запустив відкритий банкінг для ФОП: що це таке і чи потрібна ця функція

ПриватБанк запустив відкритий банкінг у Приват24 для фізичних осіб та у вебверсії “Приват24 для бізнесу” для ФОП. Тепер можна переглядати рахунки інших банків і робити платежі через один сервіс. Підприємці, які працюють із кількома банками, можуть контролювати залишки та рух коштів, не переходячи постійно між застосунками. Підключення безкоштовне.

Звичайні комісії за платежі залишаються. Зараз новий сервіс підтримує лише один сторонній банк для ФОП. Dilo пояснює, наскільки корисним є такий сервіс для підприємців.

Що таке відкритий банкінг і як він працює

Відкритий банкінг, або Open Banking, дає банкам і фінансовим сервісам можливість обмінюватися відомостями про рахунки клієнта, якщо він на це погодився. Для цього використовують спеціальні захищені канали обміну даними, які називають API. Наприклад, ФОП має рахунки в ПриватБанку та monobank. Раніше, щоб перевірити надходження чи зробити платіж, він користувався двома банківськими сервісами. Тепер він може додати рахунок monobank до "Приват24 для бізнесу".

Рахунки залишаються у своїх банках. ПриватБанк отримує доступ до узгодженої інформації. Підприємець може дивитися залишки, переглядати історію операцій і створювати платежі. В Україні відкритий банкінг ввели 1 серпня 2025 року.

Як це допоможе ФОП керувати грошима

Підприємці, які часто користуються кількома рахунками, отримають найбільшу вигоду. Уявімо, що інтернет-магазин отримує частину грошей від покупців на monobank, а за оренду та послуги постачальників платить через ПриватБанк. У цьому разі власник може подивитися залишки на обох рахунках в одному кабінеті. Це спрощує контроль за грошима, коли потрібно вибрати, з якого рахунку платити наступні витрати.

Банк також повідомляє, що можна проводити платежі з підключених рахунків. Але відкритий банкінг не зводить всі гроші до одного місця. Якщо на одному рахунку не вистачає грошей, інший рахунок сам не перекине туди кошти.

Зараз у вебверсії "Приват24 для бізнесу" можна підключати тільки рахунки ФОП у mono. Банк планує дозволити підключення рахунків юридичних осіб пізніше.

Чи коштуватиме це грошей

У ПриватБанку підключити сторонній рахунок, переглядати залишки та історію операцій можна без оплати. Саме підключення безкоштовне, а перекази — ні. Під час оплати з підключеного рахунку банк, де лежать гроші, може брати стандартну комісію за тарифом клієнта. Тому зараз ФОП отримує головну економічну вигоду у вигляді скорочення часу на перевірку рахунків. Запуск сервісу не дає гарантії прямої економії на комісіях.

Чи замінить відкритий банкінг бухгалтерський облік

Перегляд операцій на кількох рахунках допомагає підприємцю стежити за фінансами. Проте це не дає автоматичного розрахунку податків. Державна податкова служба пояснює, що ФОП першої, другої групи та третьої групи без ПДВ фіксують тільки отримані доходи. Витрати вони не враховують.

Але не всі кошти, що надходять на рахунок підприємця, треба ще раз враховувати як дохід. Наприклад, якщо ФОП переводить вже оподатковані гроші між своїми підприємницькими рахунками, цей переказ у визначених податкових умовах не рахується повторним доходом.

Є і технічні обмеження. За даними monobank, через інтерфейс відкритого банкінгу можна побачити історію операцій тільки за останні 31 день від дати запиту. Дозвіл на доступ до інформації діє до 90 днів, потім його треба поновити. Тому для податкового обліку підприємець усе одно має мати правильні документи і повний перелік доходів за потрібний період.

Які ризики та обмеження варто врахувати

Щоб підключити сторонній рахунок, ФОП підтверджує згоду у банку, де відкрив цей рахунок. Паролі від банківських застосунків не передають. У той же час, коли надають доступ до історії операцій, інший банк отримує погоджені дані про рух коштів. Перед підключенням потрібно перевірити, які саме дані стануть доступними.

Згоду можна відкликати в будь-який час. Майбутня користь відкритого банкінгу залежить від кількості банків, які приєднаються до сервісу, і від того, які можливості вони запропонують. ПриватБанк каже, що планує додавати нові установи для підключення.

Зараз сервіс найбільше підходить ФОП, які мають рахунки і в ПриватБанку, і в monobank. Підприємці з рахунками в інших банках поки що не можуть повноцінно користуватися новим інструментом.

Хто першим запустив відкритий банкінг в Україні

ПриватБанк не був першим, хто запустив відкритий банкінг. Ще 11 червня 2026 року аналогічний сервіс запустив ПУМБ. Його користувачі отримали можливість переглядати рахунки ПриватБанку та А-Банку й ініціювати платежі через застосунок ПУМБ. До розвитку відкритого банкінгу також долучилися UKRSIBBANK і Sense Bank. Особливість нового сервісу ПриватБанку полягає в тому, що він уже доступний для ФОП.