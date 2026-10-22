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У Приват24 тепер можна додати рахунки monobank, ПУМБ, А-Банку та Глобусу

ПриватБанк
ПриватБанк запустив у Приват24 відкритий банкінг / ПриватБанк

ПриватБанк запустив у Приват24 відкритий банкінг (Open Banking), який дозволяє клієнтам додавати рахунки інших банків та керувати ними з одного застосунку. Наразі сервіс підтримує рахунки Універсал Банку, зокрема monobank, ПУМБ, А-Банку та банку "Глобус".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

Після надання згоди користувач може бачити у Приват24 баланс рахунку іншого банку та історію операцій, а також поповнювати картки й здійснювати перекази.

Для фізичних осіб функція вже доступна у Приват24.

Відкритий банкінг запрацював і для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у вебверсії "Приват24 для бізнесу". Наразі підприємці можуть підключати там рахунки Універсал Банку, зокрема monobank.

У ПриватБанку зазначають, що список банків, рахунки яких можна буде підключати до сервісу, поступово розширюватиметься.

Як захищені банківські дані

Передача інформації між банками відбувається лише після згоди клієнта. Користувач може відкликати наданий дозвіл у будь-який момент.

Технологія Open Banking передбачає обмін інформацією між банками та іншими надавачами платіжних послуг через спеціальні API.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року в Україні запрацювали правила відкритого банкінгу. Вони дозволяють за згодою клієнта передавати інформацію про рахунки між фінансовими установами та ініціювати платежі через сторонні сервіси.

Автор:
Тетяна Гойденко

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