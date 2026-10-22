В Приват24 теперь можно добавить счета monobank, ПУМБ, А-Банка и Глобуса

ПриватБанк запустил в Приват24 открытый банкинг (Open Banking), позволяющий клиентам добавлять счета других банков и управлять ими из одного приложения. В настоящее время сервис поддерживает счета Универсал Банка, в частности, monobank, ПУМБ, А-Банка и банка "Глобус".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

После разрешения пользователь может видеть в Приват24 баланс счета другого банка и историю операций, а также пополнять карточки и осуществлять переводы.

Для физических лиц функция уже доступна в Приват24.

Открытый банкинг заработал и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в вебверсии "Приват24 для бизнеса". Теперь предприниматели могут подключать там счета Универсал Банка, в том числе monobank.

В ПриватБанке отмечают, что список банков, счета которых можно будет подключать к сервису, будет постепенно расширяться.

Как защищены банковские данные

Передача информации между банками производится только после согласия клиента. Пользователь может отозвать предоставленное разрешение в любой момент.

Технология Open Banking предусматривает обмен информацией между банками и другими поставщиками платежных услуг через специальные API.

Напомним, с 1 августа 2025 года в Украине заработали правила открытого банкинга. Они позволяют с согласия клиента передавать информацию о счетах между финансовыми учреждениями и инициировать платежи через посторонние сервисы.