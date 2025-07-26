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Утверждены правила открытого банкинга: с 1 августа в Украине заработает обмен данными между банками через API
Национальный банк Украины утвердил Положение об открытом банкинге — новую систему взаимодействия между банками, финтех-компаниями и пользователями, позволяющую обмениваться банковскими данными через специальные интерфейсы API только с согласия клиента.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Открытый банкинг позволит сторонним поставщикам платежных услуг (например, финтех-компаниям) получать доступ к информации о счетах клиентов (балансах, истории операций) или инициировать платежи, если клиент дал на это согласие. Это приближает Украину к стандартам ЕС и завершающим этапом имплементации европейской платежной директивы PSD2.
Среди участников новой системы:
- ASPSP — банки или другие поставщики, которые ведут счета клиентов и открывают к ним доступ через API;
- PISP/AISP - сторонние компании, которые, получив разрешение НБУ, смогут предоставлять клиентам услуги доступа к счетам или инициирование платежей;
- Пользователи - физические или юридические лица, которые дают согласие на доступ к своим данным;
- Технологические операторы – компании, обеспечивающие техническую реализацию обмена данными.
Положение также устанавливает процедуры предоставления и отзыва согласия пользователей, правила взаимодействия всех сторон в системе открытого банкинга и принципы классификации и использования API.
Все ASPSP (банки и платежные учреждения) имеют пять месяцев — до конца 2025 года — полностью адаптировать свою деятельность к новым требованиям.
Как отмечают в НБУ, открытый банкинг является также частью выполнения Украиной обязательств по присоединению к SEPA (Единой зоне платежей в евро) и интеграции в европейское финансовое пространство.
Также добавим, что Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.