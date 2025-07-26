Утверждены правила открытого банкинга: с 1 августа в Украине заработает обмен данными между банками через API

Национальный банк Украины утвердил Положение об открытом банкинге — новую систему взаимодействия между банками, финтех-компаниями и пользователями, позволяющую обмениваться банковскими данными через специальные интерфейсы API только с согласия клиента.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Открытый банкинг позволит сторонним поставщикам платежных услуг (например, финтех-компаниям) получать доступ к информации о счетах клиентов (балансах, истории операций) или инициировать платежи, если клиент дал на это согласие. Это приближает Украину к стандартам ЕС и завершающим этапом имплементации европейской платежной директивы PSD2.

Среди участников новой системы:

ASPSP — банки или другие поставщики, которые ведут счета клиентов и открывают к ним доступ через API;

PISP/AISP - сторонние компании, которые, получив разрешение НБУ, смогут предоставлять клиентам услуги доступа к счетам или инициирование платежей;

Пользователи - физические или юридические лица, которые дают согласие на доступ к своим данным;

Технологические операторы – компании, обеспечивающие техническую реализацию обмена данными.

Положение также устанавливает процедуры предоставления и отзыва согласия пользователей, правила взаимодействия всех сторон в системе открытого банкинга и принципы классификации и использования API.

Все ASPSP (банки и платежные учреждения) имеют пять месяцев — до конца 2025 года — полностью адаптировать свою деятельность к новым требованиям.

Как отмечают в НБУ, открытый банкинг является также частью выполнения Украиной обязательств по присоединению к SEPA (Единой зоне платежей в евро) и интеграции в европейское финансовое пространство.

Также добавим, что Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.