Затверджено правила відкритого банкінгу: з 1 серпня в Україні запрацює обмін даними між банками через API

Національний банк України затвердив Положення про відкритий банкінг — нову систему взаємодії між банками, фінтех-компаніями та користувачами, що дозволяє обмінюватися банківськими даними через спеціальні інтерфейси API лише за згодою клієнта. Відповідна постанова №80 набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відкритий банкінг дозволить стороннім надавачам платіжних послуг (наприклад, фінтех-компаніям) отримувати доступ до інформації про рахунки клієнтів (баланси, історія операцій) або ініціювати платежі, якщо клієнт дав на це згоду. Це наближає Україну до стандартів ЄС та є завершальним етапом імплементації європейської платіжної директиви PSD2.

Серед учасників нової системи:

ASPSP — банки або інші надавачі, які ведуть рахунки клієнтів і відкривають до них доступ через API;

PISP / AISP — сторонні компанії, які, отримавши дозвіл НБУ, зможуть надавати клієнтам послуги доступу до рахунків або ініціювання платежів;

Користувачі — фізичні або юридичні особи, які надають згоду на доступ до своїх даних;

Технологічні оператори — компанії, що забезпечують технічну реалізацію обміну даними.

Положення також встановлює процедури надання та відкликання згоди користувачів, правила взаємодії всіх сторін у системі відкритого банкінгу та принципи класифікації та використання API.

Усі ASPSP (банки та платіжні установи) мають п’ять місяців — до кінця 2025 року — щоби повністю адаптувати свою діяльність до нових вимог. Система відкритого банкінгу відкриває шлях для розвитку нових фінансових сервісів, посилює конкуренцію на ринку платіжних послуг та стимулює інновації у фінтех-сфері.

Як зазначають в НБУ, відкритий банкінг є також частиною виконання Україною зобов’язань щодо приєднання до SEPA (Єдиної зони платежів у євро) та інтеграції до європейського фінансового простору.

Також додамо, що Кабмін схвалив пакет законопроєктів, необхідних для виконання Україною вимог ЄС щодо приєднання до європейської платіжної системи SEPA (євроаналог SWIFT). Це дасть змогу громадянам і бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 країнами-учасницями швидко та без додаткових комісій.