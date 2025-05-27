Електронні довірчі послуги у відкритому банкінгу: Нацбанк презентував проєкт

Національний банк представив для громадського обговорення проєкт “Положення про використання електронних довірчих послуг”. Документ регламентує порядок доступу надавачів платіжних послуг до рахунків користувачів у межах впровадження системи відкритого банкінгу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Відкритий банкінг в Україні

Національний банк запропонував до громадського обговорення проєкт положення, що регулює застосування електронних довірчих послуг у межах впровадження відкритого банкінгу.

Документ передбачає встановлення правил для учасників ринку, зокрема платіжних сервісів, які ініціюють перекази, надають доступ до інформації з рахунків або обслуговують їх, а також для кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг і самого НБУ.

Зокрема, планується визначити порядок:

створення;

скасування;

блокування;

відновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Ці сертифікати використовуватимуться для перевірки авторизації платіжних сервісів перед наданням доступу до рахунків користувачів.

Також встановлюються вимоги до таких сертифікатів у контексті відкритого банкінгу.

Затвердження проєкту положення сприятиме повноцінному впровадженню та розвитку відкритого банкінгу в Україні, що забезпечить отримання надавачами платіжних послуг доступу до рахунків користувачів в режимі реального часу відповідно до вимог Закону України "Про платіжні послуги", наголошують в пресслужбі.

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг — це безпечний і структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг за допомогою відкритих API (application programming interface).

Його основна перевага — можливість для користувачів самостійно обирати зручний спосіб управління своїми рахунками, а для бізнесу — створювати партнерства, розширювати функціональність продуктів і розвивати нові фінансові рішення.

В НБУ зазначають, що відкритий банкінг в Україні позитивно вплине на фінансовий ринок, стимулюючи розвиток фінтеху, впровадження інновацій у платіжній сфері, посилення конкуренції та підвищення якості існуючих і появу нових фінансових продуктів і послуг.

Зауваження та пропозиції до проєкту положення можна надавати до 8 червня 2025 року включно, використовуючи встановлену форму.

Відкритий банкінг в Україні має запрацювати з 1 серпня 2025 року відповідно до Закону "Про платіжні послуги".

Нагадаємо, Кабмін схвалив пакет законопроєктів, необхідних для виконання Україною вимог ЄС щодо приєднання до європейської платіжної системи SEPA (євроаналог SWIFT). Це дасть змогу громадянам і бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 країнами-учасницями швидко та без додаткових комісій.