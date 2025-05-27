Электронные доверительные услуги в открытом банкинге: Нацбанк презентовал проект

Национальный банк представил для общественного обсуждения проект Положения об использовании электронных доверительных услуг. Документ регламентирует порядок доступа поставщиков платежных услуг к счетам пользователей в рамках внедрения системы открытого банкинга.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Открытый банкинг в Украине

Национальный банк предложил для общественного обсуждения проект положения, регулирующего применение электронных доверительных услуг в рамках внедрения открытого банкинга.

Документ предусматривает установление правил для участников рынка, в частности платежных сервисов, инициирующих переводы, предоставляющих доступ к информации со счетов или обслуживающих их, а также квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг и самого НБУ.

В частности, планируется определить порядок:

создания;

отмены;

блокировки;

восстановления квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Эти сертификаты будут использоваться для проверки авторизации платежных сервисов перед предоставлением доступа к счетам пользователей.

Также устанавливаются требования к сертификатам в контексте открытого банкинга.

Утверждение проекта положения будет способствовать полноценному внедрению и развитию открытого банкинга в Украине, что обеспечит получение предоставлятелями платежных услуг доступа к счетам пользователей в режиме реального времени в соответствии с требованиями Закона Украины "О платежных услугах", отмечают в пресс-службе.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг — это безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг с помощью открытых API (application programming interface).

Его основное преимущество – возможность для пользователей самостоятельно выбирать удобный способ управления своими счетами, а для бизнеса – создавать партнерства, расширять функциональность продуктов и развивать новые финансовые решения.

В НБУ отмечают, что открытый банкинг в Украине окажет положительное влияние на финансовый рынок, стимулируя развитие финтеха, внедрение инноваций в платежной сфере, усиление конкуренции и повышение качества существующих и появление новых финансовых продуктов и услуг.

Замечания и предложения к проекту положения можно предоставлять до 8 июня 2025 включительно, используя установленную форму.

Открытый банкинг в Украине должен заработать с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом "О платежных услугах".

Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.