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Электронные доверительные услуги в открытом банкинге: Нацбанк презентовал проект
Национальный банк представил для общественного обсуждения проект Положения об использовании электронных доверительных услуг. Документ регламентирует порядок доступа поставщиков платежных услуг к счетам пользователей в рамках внедрения системы открытого банкинга.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Открытый банкинг в Украине
Национальный банк предложил для общественного обсуждения проект положения, регулирующего применение электронных доверительных услуг в рамках внедрения открытого банкинга.
Документ предусматривает установление правил для участников рынка, в частности платежных сервисов, инициирующих переводы, предоставляющих доступ к информации со счетов или обслуживающих их, а также квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг и самого НБУ.
В частности, планируется определить порядок:
- создания;
- отмены;
- блокировки;
- восстановления квалифицированных сертификатов открытых ключей.
Эти сертификаты будут использоваться для проверки авторизации платежных сервисов перед предоставлением доступа к счетам пользователей.
Также устанавливаются требования к сертификатам в контексте открытого банкинга.
Утверждение проекта положения будет способствовать полноценному внедрению и развитию открытого банкинга в Украине, что обеспечит получение предоставлятелями платежных услуг доступа к счетам пользователей в режиме реального времени в соответствии с требованиями Закона Украины "О платежных услугах", отмечают в пресс-службе.
Что такое открытый банкинг
Открытый банкинг — это безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг с помощью открытых API (application programming interface).
Его основное преимущество – возможность для пользователей самостоятельно выбирать удобный способ управления своими счетами, а для бизнеса – создавать партнерства, расширять функциональность продуктов и развивать новые финансовые решения.
В НБУ отмечают, что открытый банкинг в Украине окажет положительное влияние на финансовый рынок, стимулируя развитие финтеха, внедрение инноваций в платежной сфере, усиление конкуренции и повышение качества существующих и появление новых финансовых продуктов и услуг.
Замечания и предложения к проекту положения можно предоставлять до 8 июня 2025 включительно, используя установленную форму.
Открытый банкинг в Украине должен заработать с 1 августа 2025 года в соответствии с Законом "О платежных услугах".
Напомним, Кабмин одобрил пакет законопроектов, необходимых для выполнения Украиной требований ЕС по присоединению к европейской платежной системе SEPA (евроаналог SWIFT). Это позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.