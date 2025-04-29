Україна приєднається до системи банківських європлатежів SEPA: чому це важливо

Кабмін схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA (аналог SWIFT). Це дозволить нашим громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами- учасницями швидко і без додаткових комісій.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Мета законопроєктів – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA", — йдеться у повідомленні міністерства.

Після прийняття Верховною Радою і подальшого підписання угоди фінансові кордони з ЄС будуть стерті.

Що таке SEPA ?

SEPA (Single Euro Payments Area) — єдина зона здійснення банківських европлатежів.У системі діють однакові умови переказів між 36 країнами-учасницями і в середені кожної країни. До неї входять 27 країн Європейського Союзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Андорра, Молдова і Північна Македонія. SEPA створена у 2008 році спеціально для єврозони як аналог платежів SWIFT. У системі зареєстровано 4000 банків та надавачів платіжних послуг.

Що отримає Україна після приєднання?

Після приєднання до SEPA українці і бізнес зможуть швидко з низькою комісією або без неї здійснювати платежі в євро:

онлайн банкінг — 0-1 євро;

у відділенні — 3-5 євро;

отримати гроші — 0 євро.

Терміни здійснення переказів:

звичайний — до 1 дня;

миттєвий — до 10 секунд.

Для переказу потрібен тільки номер рахунку IBAN.

Нагадаємо, грошові перекази між родичами не є об'єктом оподаткування і не потребують декларування. Тобто отримання подарунку від родичів, в тому числі у вигляді грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню.