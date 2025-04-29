Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

47,39

+0,01

Наличный курс:

USD

41,47

41,38

EUR

47,65

47,45

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина присоединится к системе банковских европлатежей SEPA: почему это важно

евро, деньги, рука
Через SEPA украинцы и бизнес смогут быстро производить платежи в евро. / Freepik

Кабмин одобрил пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA (аналог SWIFT). Это позволит нашим гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Цель законопроектов – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA", — говорится в сообщении министерства.

После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.

Что такое SEPA ?

SEPA ( Single Евро Payments Area ) — единственная зона осуществления банковских европлатежей. В системе действуют одинаковые условия переводов между 36 странами-участницами и в середине каждой страны. В нее входят 27 стран Европейского Союза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Андорра, Молдова и Северная Македония. SEPA создана в 2008 году специально для еврозоны как аналог платежей SWIFT . В системе зарегистрировано 4000 банков и поставщиков платежных услуг.

Что получит Украина после присоединения?

После присоединения к SEPA украинцы и бизнес смогут быстро с низкой комиссией или без нее производить платежи в евро:

  • онлайн банкинг — 0-1 евро;
  • в отделении — 3-5 евро;
  • получить деньги – 0 евро.

Сроки осуществления переводов:

  • обычный – до 1 дня;
  • мгновенный – до 10 секунд.

Для перевода требуется только номер счета IBAN .

Напомним, денежные переводы между родственниками не являются объектом налогообложения и не нуждаются в декларировании. То есть получение подарка от родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению.

Автор:
Татьяна Ковальчук