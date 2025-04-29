Украина присоединится к системе банковских европлатежей SEPA: почему это важно

Кабмин одобрил пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA (аналог SWIFT). Это позволит нашим гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Цель законопроектов – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA", — говорится в сообщении министерства.

После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.

Что такое SEPA ?

SEPA ( Single Евро Payments Area ) — единственная зона осуществления банковских европлатежей. В системе действуют одинаковые условия переводов между 36 странами-участницами и в середине каждой страны. В нее входят 27 стран Европейского Союза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Швейцария, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Андорра, Молдова и Северная Македония. SEPA создана в 2008 году специально для еврозоны как аналог платежей SWIFT . В системе зарегистрировано 4000 банков и поставщиков платежных услуг.

Что получит Украина после присоединения?

После присоединения к SEPA украинцы и бизнес смогут быстро с низкой комиссией или без нее производить платежи в евро:

онлайн банкинг — 0-1 евро;

в отделении — 3-5 евро;

получить деньги – 0 евро.

Сроки осуществления переводов:

обычный – до 1 дня;

мгновенный – до 10 секунд.

Для перевода требуется только номер счета IBAN .

Напомним, денежные переводы между родственниками не являются объектом налогообложения и не нуждаются в декларировании. То есть получение подарка от родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению.