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ПриватБанк присоединился к программе поддержки распределенной генерации: какие условия кредитования

гривны
ПриватБанк будет выдавать бизнесу льготные кредиты на автономную энергетику и восстановление / Shutterstock

ПриватБанк принял участие в государственной программе кредитования среднего и крупного бизнеса для развития распределенной генерации и восстановления инфраструктуры. Кредиты составят от 100 до 1 млрд грн, а государство будет компенсировать 5,5 процентного пункта годовой процентной ставки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

На что можно получить кредит

Программа предусматривает финансирование нескольких направлений:

  • строительства и развития распределенной генерации электроэнергии;
  • повышение устойчивости топливной инфраструктуры;
  • восстановление поврежденных объектов генерации, складской и топливной логистики;
  •   инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности

Также средства могут быть направлены на пополнение товарных запасов предприятий оптовой и розничной торговли, если они были потеряны или повреждены из-за боевых действий.

Какие условия кредитования

Размер кредита составляет от 100 млн. до 1 млрд . грн. Для предприятий, работающих в регионах активных или возможных боевых действий , минимальная сумма снижена до 30 млн грн.

Государство будет компенсировать 5,5 процентных пункта годовой процентной ставки. Комиссия банка составит до 1%. Также предусмотрена возможность отсрочить платежи сроком до одного года . Требования к залогу будут определяться условиями кредитования.

  Подать заявку на финансирование можно до 15 мая 2027 года.

Добавим, ранее ПриватБанк заключил два соглашения о поддержке украинского бизнеса на общую сумму свыше €1,18 млрд. Большая часть средств пойдет на инвестиционные нужды компаний, работающих в регионах прифронтовых.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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